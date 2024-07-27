فيديو | نجم البايرن في مرمى النيران.. توتنهام يحصد البطولة الأولى بعد رحيل كين!

لقب ودي في اليابان..

توّج نادي توتنهام الإنجليزي بلقب "كأس التحدي العالمي 2024" اليوم السبت، بعد الفوز وديًا على فريق فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 3-2، في إطار التحضير لانطلاق الموسم الجديد.

وتقدم يويا أوساكو في الدقيقة 9 لفيسيل كوبي، قبل أن يتعادل بيدرو بورو في الدقيقة 16 لصالح توتنهام.

وفي الشوط الثاني، تقدم سون هيونج مين للسبيرز في الدقيقة 48، قبل أن يتعادل جان باتيرك لأصحاب الأرض، إلا أن ميكي مور تمكن في الوقت القاتل (ق88) من تسجيل هدف التتويج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي نبأ تتويج توتنهام بكثير من السخرية، فقال أحدهم "إنه اللقب الوحيد الذي يمكنهم الفوز به"، ورد آخر: "توتنهام مع هاري كين 0 ألقاب، وبعد هاري أول لقب".

وأوضح أحد المتابعين: "كين الذي سجل 280 هدفًا في 435 مباراة لتوتنهام، و44 هدفًا في 45 مباراة مع بايرن ميونخ، و62 هدفًا في 89 مباراة مع إنجلترا، لم يفز أبدًا بكأس".

وعلق أحد مشجعي توتنهام بالقول: "هاري كين الآن في مشكلة"، قبل أن يختتم آخر: "هاري سبق وتوّج مع توتنهام بلقب في فترة الإعداد".

وكان توتنهام قد توّج بكأس أودي الرباعية الودية، التي أقيمت بمدينة ميونخ في صيف 2019، وذلك بركلات الترجيح على حساب بايرن ميونخ، بينما حصد ريال مدريد المركز الثالث بعد الفوز على فنربخشة التركي (الرابع).