فيديو | رغم إهانته شعار الهلال بـ"حركة فاضحة" .. كريستيانو رونالدو لم ينس إنسانيته مع جماهير الزعيم

كريستيانو رونالدو يفاجئ مشجع هلالي بتصرف إنساني..

يتعرض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لحملة هجوم عنيفة حاليًا، من جماهير الهلال؛ على خلفية أحداث ديربي الرياض.

الهلال فاز (2-0) على النصر؛ ليتوّج بلقب كأس "موسم الرياض 2024" الودي، برصيد 6 نقاط، حيث كان قد انتصر في مباراته الأولى بالبطولة، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أمام إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وبعد نهاية الديربي.. انتشر مقطع فيديو مشين، يظهر رونالدو؛ وهو يقوم بوضع "شال الهلال"، في المنطقة الحساسة بجسده؛ في تصرف غير أخلاقي جديد، مشابه لما فعله أمام جماهير الزعيم، في الموسم الرياضي الماضي.

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لكن.. مع الحملة الجماهيرية الزرقاء ضده، ظهر أحد مشجعي الهلال الصغار؛ ليكشف عن موقف مغاير وأكثر من رائع، للأسطورة البرتغالية.

الطفل الهلالي الصغير كشف في تصريحات مع صحيفة "عكاظ"، عن أن كريستيانو رونالدو، تنازل عن "الميدالية الفضية" التي تحصل عليها في كأس "موسم الرياض" له.

وأضاف هذا الطفل: "أنا مشجع هلالي؛ ولكني أعشق رونالدو.. طلبت منه الحصول على الميدالية الفضية، بعد المباراة؛ وهو الأمر الذي وافق عليه بالفعل".