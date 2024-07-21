فيديو | إنتر ميامي يفاجئ ميسي بـ"أسعد ذكرياته" في تكريم تاريخي!

"لن يكتفي بما حقق"

كرّم نادي إنتر ميامي نجمه ليونيل ميسي، بعد تتويجه مع منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 2024، وتحقيقه اللقب الـ45 في مسيرته، ليصبح أكثر اللاعبين حصدًا للبطولات في تاريخ كرة القدم.

وحصل ميسي على هدية مميزة في احتفالية صغيرة قبل انطلاق مباراة الفريق أمام شيكاغو فاير بالدوري الأمريكي، والتي انتهت بفوز إنتر ميامي 2-1.

وأهدى خورخي ماس، المدير والمالك المشارك لنادي إنتر ميامي، النجم الأرجنتيني، (بِرواز) يحمل الرقم 45 (عدد ألقابه)، بينما أظهرت لوحة النتائج مقاطع فيديو لمسيرة ميسي الأسطورية وطريق الأرجنتين إلى لقب كوبا أمريكا 2024.

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كما حمل عدد من الأطفال في وسط الملعب لافتات صغيرة بصور الألقاب التي حصل عليها ليونيل ميسي طوال تاريخه الكروي.

وقال ماس في كلمته: "نحتفل الليلة بشيء لم نره من قبل، وقد لا نراه مرة أخرى، لقد فاز ليونيل ميسي بأكبر عدد من الألقاب في تاريخ هذه الرياضة، أنا متأكد من أنه لن يبقى عند الرقم 45، نأمل أن يتمكن من الفوز بالمزيد في المستقبل".

وتعرض ميسي للإصابة في نهائي كوبا أمريكا أمام كولومبيا، التي غادر على إثرها الملعب باكيًا في الدقيقة 66، وقال إنتر ميامي في بيان إن "ليو يعاني من إصابة في أربطة كاحله الأيمن"، وأشارت تقارير صحفية إلى أن مدة غياب ميسي قد تمتد إلى 40 يومًا.