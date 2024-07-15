فيديو | أول ظهور.. لامين يامال يعلن عن صديقته بعد إنجاز اليورو!

من هي أليكس باديلا؟

كشف الإسباني لامين يامال عن حقيقة علاقته بإحدى المؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي أليكس باديلا، بعد التتويج مع لاروخا بكأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وصنع يامال هدف إسبانيا الأول في مواجهة إنجلترا (2-1) أمس الأحد على ملعب برلين الأولمبي، قبل أن يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن صاحب الـ17 عامًا بقي على أرض الملعب لفترة طويلة بعد احتفالات إسبانيا، وانضمت إليه باديلا، التي ترددت الشائعات بشأن علاقتهما.

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وأوضحت أن الثنائي التقى على أرض الملعب، والتقطا العديد من الصور المميزة، رفقة جائزة أفضل لاعب شاب، التي منحت له بعدما سجل هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في البطولة.

وتعد باديلا إحدى المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها أكثر من 300 ألف شخص على منصة تيك توك، ودعمت صديقها يامال من خلال ارتداء قميص إسبانيا مع اسمه ورقم قميصه على ظهرها، وظهرت في أكثر من مناسبة إلى جانب أفراد عائلته.