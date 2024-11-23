الجماهير تهنئ النجم الإسباني..

احتفل مانشستر سيتي بلاعبه الإسباني رودري، بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعدما ساهم في حصد لقب البريميرليج مع ناديه، وتوّج ببطولة يورو 2024 مع المنتخب.

وتزين ملعب الاتحاد للاحتفال بالنجم الإسباني، قبل دقائق من انطلاق مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر رودري أمام آلاف المشجعين بجائزة الكرة الذهبية، ليحظى بتحية حارة استمرة بضع دقائق، بينما أضاءت أحرف اسمه بالإنجليزية أرضية الملعب، قبل أن يغادر لمشاهدة المباراة من المدرجات، حيث يغيب لنهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي على منصة إكس مقطع فيديو للاحتفال، وعلق عليه: "أفضل لاعب في العالم، مرحبًا بك في المنزل".

وأصيب رودري بقطع في الرباط الصليبي للركبة في سبتمبر الماضي، علمًا بأنه يتعافى في إسبانيا بعد خضوعه لعملية جراحية.