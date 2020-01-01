فيديو: أهداف مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

شاهد بالفيديو أهداف مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الجولة السابعة من الدوري الألماني 2020-21، والتي انتهت بفوز البايرن 3-2

كان عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم على موعد مع الكلاسيكير بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ، وذلك في إطار الجولة السابعة من الدوري الألماني .

حسم الأحمر البافاري المباراة لصالحه رغم أنها كانت في ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل الأصفر والأسود، حيث فاز بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

كان الشوط الأول سجالاً بين الفريقين وكاد أن ينتهي بدون أهداف، لكن في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي تقدم بوروسيا دورتموند عن طريق ماركو رويس، وجاء الهدف بعد عرضية أرضية من جيريرو قابلها رويس بتسديدة سكنت شباك نوير.

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لم يقف بايرن ميونخ مكتوف الأيدي، فبعد 3 دقائق فقط سجل دافيد ألابا التعادل من ركلة حرة أمام منطقة الجزاء، نفذها بتسديدة رائعة مرت للشباك من على يسار بوركي.

مع بداية الشوط الثاني سجل ليفاندوفسكي هدف البايرن الثاني، وجاء الهدف من عرضية من لوكاس قابلها البولندي برأسية مرت للشباك.

أضاف ليروي ساني الهدف الثالث لبايرن ميونخ ، حيث انطلق روبيرت ليفاندوفسكي في مرتدة سريعة حتى عبر وسط الميدان، فمرر الكرة لساني الذي دخل يمين المنطقة وأرسل تسديدة أرضية يسارية على طريقته الخاصة عبرت من على يمين بوركي.

جاء رد هالاند على ليفاندوفسكي في الدقيقة 83 بتسجيل الهدف الثاني لبوروسيا دورتموند ، حيث انفرد بنوير ثم راوغه وسدد الكرة في الشباك الفارغة.

بهذه النتيجة اصبح رصيد بايرن ميونخ 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني ، أما دورتموند فتوقف رصيده عند النقطة 15 في المركز الثالث.