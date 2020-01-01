ترتيب الدوري الألماني 2020-2021

تعرف على جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني موسم 2020-2021 بعد انطلاق الجولة الأولى.

انطلق موسم 2020-2021 لبطولة الدوري الألماني مساء الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020، الموافق 1 صفر 1442، بمواجهة بين حامل اللقب بايرن ميونخ أمام شالكه على ملعب أليانز آرينا.

النسخة التي تحمل رقم 58 تُقام بحضور جماهيري محدود للغاية بسعة 20% من مدرجات كل ملعب، وذلك في إطار الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي لمجابهة وباء فيروس كورونا.

بايرن ميونخ هو حامل لقب آخر 8 نسخ من الدوري الألماني وبدون منافسة تذكر تقريبًا، ويسعى البافاري لمواصلة الهيمنة المحلية المطلقة بلقب تاسع على التوالي وإن كانت الأندية الأخرى عملت على تقوية صفوفها بصورة مثالية هذا الصيف.

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الصراع على المراكز الأوروبية دائمًا ما يكون مثيرًا في البوندسليجا، كما يُعد صراع الهبوط من أمتع ما يكون نظرًا لتقارب المستويات والنقاط بين أغلب الفرق تقريبًا.

موسم جديد مثير متوقع كما عودتنا كرة القدم الألمانية، يُنتظر أن يشهد منافسة ضخمة على درع الدوري خصوصًا مع تأكيدات بوروسيا دورتموند لقوته بتعاقدات مميزة وهدف واضح وهو مقارعة بايرن.

صعد شتوتجارت وأرمينيا بيلفيلد إلى البوندسليجا هذا الموسم، بينما تمكن فيردر بريمن من البقاء بأعجوبة في الملحق، ولا تزال آمال بوروسيا مونشنجلادباخ وفولفسبورج وباير ليفركوزن في المقاعد الأوروبية متواجدة كالعادة.

في هذا التقرير سنستعرض سويًا ترتيب الدوري الألماني 2020-2021.

ترتيب هدافي الدوري الألماني 2020-2021

ترتيب الدوري الألماني 2020

بدأت الجولة الأولى بانتصار ساحق لبايرن ميونخ بثمانية أهداف للا شيء أمام شالكه، كما فاز فرايبورج بثلاثة أهداف لهدفين على شتوتجارت وفاز بوروسيا دورتموند على مونشنجلادباخ بهدفين نظيفين.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بايرن ميونخ 1 1 0 0 8 0 +8 3 2 بوروسيا دورتموند 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 هيرتا برلين 1 1 0 0 4 1 +3 3 4 أوجسبورج 1 1 0 0 3 1 +2 3 5 فرايبورج 1 1 0 0 3 2 +1 3 6 هوفنهايم 1 1 0 0 3 2 +1 3 7 أرمينيا بيليفيلد 1 0 1 0 1 1 0 1 8 آينتراخت فرانكفورت 1 0 1 0 1 1 0 1 9 باير ليفركوزن 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ماينتس 0 0 0 0 0 0 0 0 11 لايبزيج 0 0 0 0 0 0 0 0 12 فولفسبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 13 شتوتجارت 1 0 0 1 2 3 -1 0 14 كولن 1 0 0 1 2 3 -1 0 15 أونيون برلين 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 فيردر بريمن 1 0 0 1 1 4 -3 0 17 بوروسيا مونشنجلادباخ 1 0 0 1 0 3 -3 0 18 شالكه 1 0 0 1 0 8 -8 0

نتائج مباريات الدوري الألماني - الجولة 1