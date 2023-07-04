فيديو | "الطقطقة" على ستيفن جيرارد بدأت! .. نادٍ سعودي يسخر من تعاقد الاتفاق معه

لا مجال ليتأقلم جيرارد، الطقطقة بدأت من اليوم الأول له!

بينما سعد الكثيرون بقدوم أسطورة ليفربول الإنجليزي ستيفن جيرارد لقيادة نادي الاتفاق السعودي، هناك من سخر من هذه الخطوة سواء من المدرب أو من النواخذة!

الاتفاق أعلن رسميًا أول أمس الإثنين، تعاقده مع الإنجليزي بعقد يمتد لعام 2025م، بعد مفاوضات قوبلت بالترحيب ثم الرفض من قبل جيرارد، قبل أو يوافق أخيرًا ويوقع العقود.

وتعليقًا على هذه الخطوة، وبطريقة ساخرة، نشر حساب نادي أبها، عبر تطبيق "سناب شات"، فيديو لخطأ قاتل من جيرارد أثناء تمثيله للريدز والتي منحت الخصم الكرة لينفرد بشباك ليفربول، ولقطة مثلها للاعبي الاتفاق خلال إحدى مواجهات أبها.

وفي خلفية الفيديو، وضع النادي السعودي كلمات أغنية "صديقي عطاني الريشة"، وتحديدًا الجزء الذي يقول خلاله مطربها فيصل الساهم: "تعال لبعضنا نشكي .. ونترك هالحنين يسود، ما دامه بالهوا وضعك يشابه حيل لأوضاعي".

يذكر أن الاتفاق كان قد تلقى الهزيمة أمام أبها الموسم الماضي في الدور الثاني من دوري روشن بثنائية مقابل هدف وحيد، إلا أن الأول كان قد فاز في لقاء الدور الأول بالنتيجة نفسها.