أخيرًا تراجع بعد تعنته .. ستيفن جيرارد مدربًا للاتفاق السعودي رسميًا

أسطورة ليفربول الإنجليزي الأسبق ينتقل للدمام رسميًا

أعلن نادي الاتفاق السعودي رسميًا اليوم الإثنين، تعاقده مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، لقيادة دفة الفريق في الموسم المقبل.

وجاء الإعلان رغم خروج جيرارد بتصريحات رسمية على لسانه خلال الأسابيع الماضية، أنه لن يدرب أي فريق في دوري روشن السعودي إلا أنه يبدو أنه جد جديد في تفاصيل العقد المالية، دفعته للتراجع.

وكان المدرب الإنجليزي قد قام بزيارة مدينة الدمام؛ معقل الاتفاق، في يونيو الماضي، للتعرف أكثر على المدينة والنادي ومسؤوليه، قبل الموافقة رسميًا وتوقيع العقد.

يذكر أن الإنجليزي افتتح مسيرته التدريبية خارج ليفربول – النادي الذي اعتزل بقميصه – بقيادة رينجرز الاسكتلندي، والذي قاده لثلاث سنوات، بدايةً من صيف 2018م، قبل أن يقود أستون فيلا في نوفمبر 2021م.

ومع الفريق الإنجليزي، قاد جيرارد 40 مباراة، فاز في 13 منها، وتعادل في ثماني، فيما خسر 19 لقاء.

أما عن الاتفاق فقط اختتم الموسم الماضي من دوري روشن السعودي محتلًا المركز السابع في جدول الترتيب، حاصدًا 37 نقطة فقط من 30 مباراة.