فيديو | بسبب الشرطة الفرنسية.. زوجة نجم سلة أمريكا ستيفن كوري تنهار في البكاء مع طفليها!

ماذا حدث بعد نهائي الأولمبياد؟

تعرضت عائشة كوري، زوجة ستيفن كوري، لاعب كرة السلة الأمريكي، لأزمة كبرى في باريس، بعد انتهاء مباراة الولايات المتحدة وفرنسا في نهائي دورة الألعاب الأولمبية.

ونشرت منصة "هوليوود فيكس" مقطع فيديو على يوتيوب يظهر بكاء عائشة، بينما كانت تحمل طفلها كايوس، بعدما منعها رجال الشرطة في فرنسا من المرور، للوصول إلى وسيلة نقل، عقب انتهاء المباراة التي حسمتها الولايات المتحدة (87/98) لتنتزع ذهبية الأولمبياد.

وشارك نجم جولدن ستيت ووريرز، ستيف كوري، في الألعاب الأولمبية لأول مرة بمسيرته، علمًا بأن الولايات المتحدة حصدت الميدالية الذهبية للمرة الخامسة على التوالي.

وأغلقت الشرطة الشوارع لتسهيل مرور حاشية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حضر المباراة، ما أفسد مغادرة عائشة كوري، الأمر الذي أصابها بحالة من الهلع، نظرًا لتواجدها مع طفليها.

وحاول درايموند جرين، زميل ستيفن كوري في جولدن ستيت ووريرز، الضغط على رجال الشرطة الفرنسيين "لتسهيل إخراجهم من المكان"، وهو ما فعلته سونيا، والدة كوري، التي حاولت التوضيح: "لن يسمحوا لنا بالعودة إلى حيث أتينا، ولا يسمحون للسائق بالمجيء إلى هنا ولا يسمحون لنا بالذهاب إليه".