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فيديو | الباندا لا تحب العرب .. "سهيل وثريا" يتوقعان فوز الأرجنتين على السعودية

أحمد الغنام
11:28 ص غرينتش+3 22‏/11‏/2022
MP_Lionel Messi_Argentina vs Saud Abulhamid_Saudi Arabia
سهيل وثريا يتوقعان نتيجة صادمة لعشاق "الأخضر" في مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2022.

تترقب جماهير كرة القدم العربية مباراة السعودية والأرجنتين، والتي تقام صباح الثلاثاء 22 نوفمبر، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022 على استاد لوسيل.

المنتخبان السعودي والأرجنتيني يلعبان ضمن المجموعة الثالثة في مونديال قطر، وتضم إلى جانبهما منتخبي بولندا والمكسيك.

وقبل المباراة، استطلع الجانب القطري توقعات الزوجين "الباندا سهيل والباندا ثريا" حول مواجهة السعودية والأرجنتين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022.

سهيل وثريا اتفقا على أن منتخب الأرجنتين سيخرج منتصرًا في المباراة، ليواصل زوج الباندا توقعاته ضد العرب بعدما توقعا فوز الإكوادور على قطر في المباراة الافتتاحية.

هاتان البانداتان هما هدية من دولة الصين لدولة قطر، بمناسبة كأس العالم، وصلا للدوحة في 19 من أكتوبر الماضي.

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