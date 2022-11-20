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فيديو | الباندا فأل شر .. توقعات صادمة من "سهيل وثريا" لمواجهة قطر والإكوادور

زهيرة عادل
4:38 م غرينتش+2 20‏/11‏/2022
qatar - Ecuador - panda 2022
قطر والإكوادور تفتتحان النسخة الـ22 من كأس العالم

أقل من ساعتين، وتفتتح النسخة الـ22 من كأس العالم بمواجهة أصحاب الأرض المنتخب القطري أمام المنتخب الإكوادوري، على ملعب البيت في مدينة الخور.

الحدث العالمي يقام للمرة الأولى على الأراضي العربية، وهذه المرة الثانية في القارة الآسيوية، بعد نسخة عام 2002، التي نظمتها كوريا الجنوبية بالتعاون مع اليابان.

وقبل المباراة، استطلع الجانب القطري توقعات الزوجين "الباندا سهيل والباندا ثريا" حول المباراة الافتتاحية، والتي كانت صادمة..

سهيل وثريا اتفقا على أن الإكوادور هي المنتصرة الليلة، لتأتي بفأل شر على الأدعم، في أول مباراة له في تاريخه في كأس العالم.

هاتان البانداتان هما هدية من دولة الصين لدولة قطر، بمناسبة كأس العالم، وصلا للدوحة في 19 من أكتوبر الماضي.

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