الأهلي v الحزم

بث مباشر: شاهد مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي

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النصر - الأهلي
النصر - الأهلي
تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي والحزم في الجولة 23 من الدوري السعودي 2020، والتي تقام في مدينة الملك عبد الله الرياضية

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الأهلي 1 × 0 الحزم

خاض أهلي جدة عدد من المباريات استعدادًا لعودة الدوري السعودي من الكورونا، كانت الأولى ضد جدة وانتهت بالتعادل بهدفٍ لمثله، وهي نفس النتيجة التي انتهت الودية الثانية ضد العين، أما المباراة الأخيرة فقد خسرها الراقي بهدفين نظيفين من أُحد.

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    يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الوحدة الثالث، وهو نفس الفارق بينه وبين الفيصلي الخامس، أما الحزم فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 4 نقطة، بفارق نقطة عن الاتحاد الثالث عشر و5 نقطة عن الفتح الرابع عشر.

    تشكيل الأهلي:

    يبدأ المدرب فلادان ميلويفيتش بالتشكيل التالي:

    التشكيل | 4-2-3-1

    محمد العويس
    لوكاس ليما - معتز هوساوي - محمد خبراني - سعيد المولد
    إلفيس ساريتش - سوزا
    عبد الفتاح عسيري - عبد الرحمن غريب - علي الأسمري
    عمر السومة

    تشكيل الحزم:

    يبدأ المدرب أندريه سانتوس بالتشكيل التالي:

    التشكيل | 5-4-1

    مليك عسله
    وسام السويد - سيف بن حسين - عبد الله الشمري - فاجنر أليماو - أسامة الخلف
    جوناثان كافو - عبد العزيز الناشي - كريم يودا - دريس فتوحي
    كارلوس ستراندبيرج

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