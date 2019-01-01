فيديو - استقبال حافل للوكاكو في ميلانو

الصفقة ستتم أخيراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وصل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى ميلانو تمهيداً لإتمام انتقاله المنتظر من صفوف مانشستر يونايتد إلى إنتر.

وتوصل الطرفان لاتفاق مساء الأربعاء بعد مفاوضات استمرت قرابة شهرين، وشهدت دخول يوفنتوس وعرضه للاعب باولو ديبالا.

وحط لوكاكو الرحال في ميلانو فجر الخميس قادماً من مانشستر، وكان في استقباله أعداد غفيرة من جماهير النيراتزوري.

وهتفت جماهير إنتر: "لوكاكو لوكاكو سجل لنا في تورينو"، في سخرية من فشل البيانكونيري في التعاقد مع البلجيكي.

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وتشير التقارير أن الصفقة تمت مقابل 65 مليون يورو، و13 إضافية في شكل حوافز، بالإضافة إلى نسبة خمسة بالمائة من أي بيع مستقبلي.

وينتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة في وقت لاحق الخميس بعد خضوع اللاعب للفحوصات الطبية.