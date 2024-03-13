فيديو | "ألفاظ نابية" .. سر غضب عبد الرزاق حمدالله ودعسه على وشاح الهلال!

شاهد ما حدث ولم يُعرض من قبل في لقطة حمد الله المثيرة للجدل

أثار النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي الاتحاد الجدل، في الكلاسيكو الأخير ضد نادي الهلال، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، أثناء خروجه من ملعب الجوهرة المشعة مطرودًا.

وقام حمد الله بالدعس على وشاح نادي الهلال، الذي قام أحد الجماهير بقذفه عليه أثناء خروجه في الممر المؤدي إلى غرفة الملابس، بعدما حصل على كارت أحمر، للتعدي على علي البليهي مدافع الزعيم.

وانتشر مقطع فيديو آخر للواقعة، وتبين أن حمد الله تعرض لإهانات من جانب جماهير الهلال، التي تواجدت أعلى الممر المؤدي لغرفة الملابس.

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وقامت الجماهير الهلالية بتوجيه السباب بألفاظ نابية ضد حمد الله، الأمر الذي تسبب في استفزاز النجم المغربي، الذي قام بدعس الوشاح الأزرق.

وخسر الاتحاد أمام الهلال بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليودع البطولة.