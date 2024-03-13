فيديو | حمد الله يرد على إهانات جمهور الهلال بتصرف "غير أخلاقي"!

استفزه المشجعون فانفجر غضبًا!

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وهو يدهس شعار نادي الهلال في الممر المؤدي إلى غرفة ملابس ملعب الجوهرة المشعة.

وخسر الاتحاد أمام الهلال بنتيجة 2-0 أمس الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليودع البطولة القارية بعدما خسر بالنتيجة ذاتها في مواجهة الذهاب على ملعب المملكة أرينا.

وعقب انتهاء المباراة، ردد عدد من مشجعي الهلال هتافات مسيئة لحمد الله بينما كان في طريقه للخروج من ملعب المباراة، قبل أن يلقي أحد الجماهير "علم الهلال" أمامه، ليتوقف ويدهسه بقدمه، الأمر الذي أشعل غضب الجماهير الزرقاء.

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ومن المقرر أن يلتقي الهلال في نصف النهائي الآسيوي بالعين الإماراتي، الذي أطاح بالنصر السعودي من البطولة بركلات الترجيح (3-1)، بعدما انتهت مواجهتا الذهاب والإياب بالتعادل 4-4.

وعانى الاتحاد بشكل كبير هذا الموسم أمام الهلال، إذ خسر العميد كل المباريات التي جمعته بالزعيم في الدوري ودوري الأبطال وكأس الملك سلمان للأندية الأبطال (5 هزائم).