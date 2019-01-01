فيدال يرفع دعوى قضائية على برشلونة

لاعب برشلونة يبدأ الصراع مع ناديه للرحيل في يناير القادم

يبدو أن أرتورو فيدال لاعب برشلونة، بدأ صراعاً مع ناديه للسماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم اللاعب التشيلي، بالخروج من الفريق الكتالوني، خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة، ويعد إنتر الإيطالي أكبر المهتمين بالتعاقد معه.

ووفقاً للصحافة الإسبانية، والتقرير الذي نشرته جريدة موندو فإن فيدال سيرفع دعوى قضائية على ناديه، لعدم حصوله على مستحقات الموسم الماضي والتي بلغت 2.4 مليون يورو.

ومن جانبها أكدت إدارة برشلونة أنها لن تدفع للاعب هذا المبلغ، مشيرة إلى أن اللاعب يفسر بنود عقده بطريقة خاطئة.

وشددت الصحيفة، إلى أن محامي اللاعب صاحب الـ 32 عاماً، قام برفع دعوى قضائية على برشلونة في 5 ديسمبر، أوضح فيها مطالبه حتى يحصل على المبلغ المطلوب.

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وينص عقد فيدال، على حصوله على مكافأة تقارب مليوني يورو في حال تخطيه حاجز 60 مباراة مع الفريق، ولكن اللاعب لم يصل إلى هذا الرقم حتى الآن لأنه وفقاً للعقد ستحتسب له مباراة إن شارك في 45 دقيقة فيما أكثر.

ووفقاً لمصادر الصحيفة الإسبانية، فإن نسبة مشاركة اللاعب مع برشلونة وصلت إلى 60 % فقط حتى الآن مما يتوجب بحصول اللاعب على نصف مستحقاته فقط.