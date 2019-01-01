تقارير | إنتر يتقدم بأول عرض لشراء فيدال من برشلونة

وبرشلونة يطلب الضعف

ذكرت بعض الصحف الإيطالية، أن إدارة إنتر تقدم بالفعل بأول عرض لضم لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال من برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية المنتظرة.

وجاءت هذه الأنباء بعد أقل من 24 ساعة من التصريحات التي أدلى بها صاحب الـ232 حول مستقبله، وتعمد خلالها فتح الباب لخروجه من "كامب نو" الشهر المُقبل.

وسبق للاعب اللاتيني أن سجل اعتراضه في أكثر من مناسبة على كثرة جلوسه على مقاعد البدلاء، الأمر الذي أعطى وسائل الإعلام الإسبانية فرصة على طبق من فضة للتكهن حول مستقبله.

وصباح اليوم الثلاثاء، زعمت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، أن النادي الإيطالي بدأ مفاوضاته مع الكاتالان، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن عودة فيدال إلى جنة كرة القدم مرة أخرى، لكن عبر بوابة "جوسيبي مياتزا".

وقالت الصحيفة، إن الأفاعي عرضوا على بطل الليجا في آخر عامين حوالي 12 مليون يورو لتمرير الصفقة، إلا أن إدارة برشلونة طلبت الحصول على الضعف -25 مليون يورو-.

ورغم عدم الاتفاق المبدئي، إلا أن المصدر الإيطالي رفض استبعاد توصل كلا الطرفين إلى اتفاق مقبول قبل غلق الميركاتو الشتوي، لرغبة اللاعب في لم شمله بمدربه السابق في يوفنتوس أنطونيو كونتي.

وانضم فيدال إلى برشلونة في صيف 2018 قادمًا من بايرن ميونخ في صفقة لم تتجاوز قيمتها حاجز الـ20 مليون يورو، وخلال هذه الفترة دافع عن قميص البرسا في 72 مناسبة وسجل كذلك ثمانية أهداف، منهم خمسة على مستوى الليجا هذا الموسم.