فيدال: حزين لعدم اللعب في برشلونة

فيدال شارك كبديل في دوري الأبطال أمام سلافيا

أبدى أرتورو فيدال، النجم التشيلي، حزنه بسبب ابتعاده عن التشكيل الأساسي لناديه برشلونة خلال الموسم الجاري.

فيدال شارك كبديل في انتصار برشلونة الصعب على سلافيا براج بهدفين لواحد مساء الأربعاء بدوري الأبطال.

وقال فيدال بعد المباراة مع "فوكس": "أنا حزين لكوني لا أبدأ اللقاءات، ولكن المهم هو الانتصار، الأمر معقد".

وأضاف: "عندما تكون في حالة طيبة بدنياً وفنياً ولا تشارك يتعقد الوضع، كل كرة لمستها كانت بأفضل شكل".

واستمر التشيلي: "الأمر يكلف، ولكنه قرار فني، سأستمر في العمل وأتمنى أن يتغير الوضع في المباريات المقبلة".

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وشارك فيدال في ثمانية لقاءات هذا الموسم، ولكن بدأ لقاء وحيد كأساسي كان في الانتصار على إشبيلية.