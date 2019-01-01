تيرشتيجن منتقدًا برشلونة: كنت وحيدًا أمام سلافيا

تصريحات صادمة من تيرشتيجن عقب الفوز على سلافيا

عبّر مارك أندريه تيرشتيجن، حارس مرمى برشلونة، عن استيائه من طريقة لعب الفريق أمام سلافيا براج رغم الفوز في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

برشلونة انتصر بشق الأنفس على براج في التشيك بهدفين لهدف ليتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

وقال الحارس الألماني في تصريحات صحفية: "الغضب طبيعي لأننا لم نلعب في المستوى المناسب وحصلنا على النقاط الثلاثة بصعوبة. نحتاج للتحدث سويًا حول العديد من النقاط في اللقاء".

وتابع: "من الضروري أن نتحدث سويًا حول العيوب والأخطاء التي وقعنا فيها. هناك بعض الأمور الصغيرة التي تحتاج إلى تطور".

صاحب الـ 26 عامًا رفض الحديث عن عيوب الفريق مؤكدًا على أهمية حل هذه الأمور داخليًا والرد في الملعب خلال المباريات المقبلة.

وأردف: "لقد حاصرونا جيدًا في الشوط الأول وكانوا خطيرين في الشوط الثاني وهذا لا يجب أن يحدث لنا. لقد كنت وحيدًا في بعض اللقطات وهذا سيء. لم نكن في أفضل مستوياتنا".

وحول مستواه في المباراة أكد تيرشتجن أنّه يرغب دائمًا في مساندة الفريق وتقديم الأفضل وسعيد بقدرته على التصدي للكرات التي تلقاها.

واختتم: "النقطة الإيجابية أننا الآن في صدارة المجموعة ونحتاج للفوز في المباراة المقبلة لنقترب أكثر من ثمن نهائي الأبطال".

جدير بالذكر أنّ تيرشتيجن تصدى إلى 8 كرات من سلافيا براج.