فيجو: لوكاكو يستطيع التسجيل في أي مكان

نجم ريال مدريد وبرشلونة وإنتر السابق يشيد بمهاجم النيراتزوري الحالي ومانشستر يونايتد السابق روميلو لوكاكو

أشاد أسطورة كرة القدم البرتغالية لويس فيجو بالمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مؤكدًا أنه يمكنه تسجيل الأهداف في أي مكان.

وتألق لوكاكو مع إنتر هذا الموسم والذي يعد الأول له في الدوري الإيطالي، حيث سجل مع النيراتزوري 23 هدفًا في 29 مباراة.

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وحول هذا المردود، قال لويس فيجو إنه معجب بما يقدمه لوكاكو، مؤكدًا أنه يعجب بأدائه منذ ظهوره على ساحة كرة القدم العالمية.

وأضاف: "لقد كان عامًا رائعًا للوكاكو وأعتقد أنه سعيد الآن، هذا ما ألاحظه ويلاحظه الجميع بناء على ما يصرح به ويقوم به في كل مباراة"

وتابع: "إنه يسجل كثيرًا، ويساعد الفريق ويؤمن بفرصه في الفوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم، هو مصدر قوة كبيرة للفريق في كثير من المباريات"

وأردف: "هناك العديد من الاختلافات بين الدوري الإنجليزي الممتاز وبين الدوري الإيطالي، ولكنني لم أتفاجأ بسرعة تأقلمه لأنني أعلم أنه يستطيع التسجيل في أي مكان"

لوكاكو: مانشستر يونايتد على الطريق الصحيح

يذكر أن روميلو لوكاكو قد انتقل خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة من مانشستر يونايتد إلى إنتر مقابل 65 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين كإضافات.