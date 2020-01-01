لوكاكو: مانشستر يونايتد على الطريق الصحيح

مهاجم مانشستر السابق يشيد بالشياطين الحمر

يرى روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد السابق وإنتر الحالي، أن الشياطين الحمر على الطريق الصحيح للعودة إلى مكانته الطبيعية.

ولعب المهاجم البلجيكي مع يونايتد، في الفترة من 2017 وحتى نهاية الموسم الماضي، عندما انتقل إلى النيراتزوري في صيف 2019.

وقال لوكاكو في تصريحات لجماهيره عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستاجرام: "مانشستر يونايتد يسير على الطريق الصحيح، وسيصلون إلى هدفهم".

المزيد من الفرق

إدارة مانشستر يونايتد "أن تأتي متأخراً دائماً"

وعن زميله السابق ماركوس راشفورد قال: "لم أتفاجئ بما يقدمه، إنه يعمل دائماً بجهد".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس من ترتيب البريميرليج برصيد 42 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

جدير بالذكر أن المهاجم البلجيكي، خاض مع الشياطين الحمر 96 مباراة في كافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل 42 هدفاً وصناعة 13 آخرين.