فيتور روكي يتلقى النبأ السعيد.. وفليك وديكو يحسمان مصير 5 لاعبين!

اجتماع الإثنين المقبل..

تلقى فيتور روكي، لاعب برشلونة، نبأ سعيدًا من مدربه الجديد هانز فليك، بشأن مصيره مع النادي الكتالوني.

وانضم روكي إلى برشلونة في يناير الماضي، لكنه لم يحصل على الدقائق الكافية تحت قيادة تشافي هيرنانديز، وسط تقارير تفيد بأنه سيكون ضمن الراحلين في الميركاتو الصيفي.

وجاء رحيل تشافي وتولي فليك المسؤولية، ليمنح النجم البرازيلي الأمل في الحصول على فرصة ثانية داخل النادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن فليك أعطى الضوء الأخضر لاستمرار روكي مع الفريق، علمًا بأن برشلونة تمكن من تسجيل عقده الموسم الماضي، بفضل استثناء في اللوائح، إذ استبدله بالمصاب جافي، وهو غير متاح هذا الموسم، إذ يتعين على النادي العثور على هامش الراتب اللازم ليتمكن من تسجيله.

ولفتت إلى أن "التحدي الحالي هو أنه يتوجب على برشلونة إيجاد هامش كاف في فاتورة الأجور، ليتمكن من تسجيل المهاجم البرازيلي".

وسوف يبدأ فليك يوم الإثنين المقبل العمل بشكل جدي في برشلونة، إذ يجتمع مع المدير الرياضي ديكو لمناقشة الانتقالات للموسم المقبل، وسيكون أحد القرارات الرئيسية هو حسم مصير القائد سيرجي روبرتو، إلى جانب الثنائي "جواو فيليكس وجواو كانسيلو"، كما سيقدم وجهة نظره حول فرينكي دي يونج ورونالد أراوخو.