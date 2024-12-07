عين على الحكم: فيتور روكي يذيق برشلونة "مرارة كأس مايوركا"!

ركلة جزاء لبيتيس..

شهدت مباراة ريال بيتيس وبرشلونة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وسيطر اللعب القوي والالتحامات على أداء الفريقين طوال المباراة، التي اتسمت بالحدة والعصبية الشديدة، على ملعب بينيتو فيامارين.

وفي الدقيقة 65، وبينما كان برشلونة متقدمًا بهدف نظيف، انطلق فيتور روكي، مهاجم بيتيس المعار من البارسا، داخل منطقة الجزاء، وحاول فرينكي دي يونج اللحاق به لقطع الكرة قبل أن يسددها اللاعب البرازيلي، الذي سقط أرضًا بمجرد الالتحام مع لاعب برشلونة.

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ولم يحتسب الحكم أليخاندرو مونييز رويز أي مخالفة على دي يونج، لكن حكم تقنية الفيديو فالنتين بيزارو جوميز استدعاه لمشاهدة اللعبة عبر الشاشات، ليتراجع عن قراره ويحتسب ركلة جزاء.

اعترض الألماني هانز فليك مدرب برشلونة بشدة على قرار حكم اللقاء، الذي عاقبه بالبطاقة الحمراء المباشرة، ليتم إبعاده عن المنطقة الفنية.

وتمكن جيوفاني لو سيلسو من تسجيل ضربة الجزاء بنجاح، ليعيد فريقه إلى التعادل، علمًا بأن برشلونة يحتل صدارة الليجا برصيد 37 نقطة، بينما يأتي بيتيس في المركز 11 برصيد 20 نقطة.

والمفارقة أن نجم برشلونة لامين يامال حصل على ركلة جزاء مشابهة في المباراة الماضية أمام ريال مايوركا، والتي أثارت الجدل في وسائل الإعلام الإسبانية.