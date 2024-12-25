فيتور روكي يبعث رسالة لبرشلونة.. وفليك "الباحث عن مهاجم" يحسم مصيره نهائيًا

ما خطة البارسا؟

يقدم البرازيلي فيتور روكي، لاعب برشلونة المعار إلى ريال بيتيس، مستويات مميزة هذا الموسم، ما جذب أنظار العديد من الأندية إليه.

وحصل روكي على الدقائق التي يحتاجها للتكيف مع كرة القدم الأوروبية، بعدما تعرض لضغوط هائلة في النصف الثاني من الموسم الماضي حين انضم إلى برشلونة قادمًا من الدوري البرازيلي.

ووقع برشلونة مع فيتور روكي في ديسمبر 2024 مقابل 30 مليون يورو، و30 مليون أخرى كمتغيرات، يصعب تحقيقها لأنه لا يلعب في النادي الكتالوني، قبل أن ينتقل في الصيف الماضي، بقرار من المدرب الألماني هانز فليك، إلى بيتيس معارًا، بعد 6 أشهر صعبة في البارسا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه "من الصعب أن يعود روكي لبرشلونة في الموسم المقبل، والنية هي بيعه في الصيف، بحيث يستفيد النادي ماليًا، وكذلك بيتيس الذي يحتفظ بخدماته حتى يونيو 2026".

وأوضحت أن "برشلونة قد يتمكن من استعادته في الصيف المقبل، مع دفع تعويض لبيتيس، لكن النادي ومحيط اللاعب واضحان بأن هذه العودة لن تكون ممكنة، رغم بحث البارسا عن مهاجم".

وأوضحت: "الفكرة هي التخلي عنه نهائيًا واستعادة الاستثمار، وإذا أمكن تحقيق بعض الأرباح، خاصة بعد أن سجل 6 أهداف مع بيتيس، وقدم نفسه كمهاجم مناسب لكرة القدم الأوروبية".

وختمت: "هناك اهتمام من توتنهام وبالميراس بخدماته، إلى جانب بعض أندية الدوري الإيطالي، ولدى بيتيس خيار الشراء مقابل 25 مليون يورو، لكنه من الصعب للغاية أن يتمكن من تحمل تكاليف هذه الصفقة".