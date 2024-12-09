"فكرت في العودة للبرازيل".. فيتور روكي يكشف معاناته مع برشلونة ويتغنى بفينيسيوس

ماذا قال اللاعب البرازيلي؟

تحدث فيتور روكي، لاعب ريال بيتيس المعار من برشلونة، عن الفترة الصعبة التي قضاها داخل جدران النادي الكتالوني، في النصف الثاني من الموسم الماضي.

ووصل روكي إلى برشلونة في يناير الماضي، وسط تطلعات كبيرة من الجماهير الكتالونية، لكن الأمور لم تسر على ما يرام تحت قيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز، ما دفعه للانتقال إلى بيتيس، بحثًا عن فرصة للعب.

وقال النجم البرازيلي، في مقابلة مع شبكة ESPN: "شعرت بضغط كبير بسبب المبلغ الكبير الذي دفع مقابل ضمي، وهو استثمار كبير في السنوات الأخيرة، ولم أكن مستعدًا تمامًا لمساعدة الفريق بالطريقة التي أردتها، كنت أتمنى أن أحصل على وقت للتأقلم مع اللاعبين والنادي، لكن الأمور لم تسر كما أردت، وهذا يعتبر درسًا لي".

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وأوضح: "وصلت إلى برشلونة وأنا سعيد للغاية بتحقيق حلم طفولتي، وخوض تجربة دوري أبطال أوروبا، كنت أشعر بقلق كبير لتحقيق النجاح، لكني مررت بفترة صعبة للغاية، وعندما لا تكون سعيدًا ولا تثق بنفسك فإن الأمور لا تسير على ما يرام".

وأردف: "فكرت في العودة إلى بلادي والاسترخاء بعيدًا عن الجميع، لأن الأمور كانت صعبة للغاية، لكن يجب أن تستمر وأن تكون لديك قوة ذهنية، وأن تستمر في العمل بجد وتواضع حتى تسير الأمور على ما يرام".

وختم: "أحيانًا يذكرني وكلائي بفينيسيوس جونيور كمثال على المثابرة والصراع، لم يكن لديه حياة سهلة عندما وصل، والآن يحصد ثمار جهوده. وأنا سعيد للغاية له لأنه يستحق ذلك".