فونسيكا: روما لم يحقق شيئًا بعد، علينا مواصلة العمل

مدرب روما يتحدث بعد الفوز على نابولي..

اعتبر باولو فونسيكا، المدير الفني لروما، أن الفريق لم يحقق شيئًا من أهدافه بعد، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة العمل بكل قوة من أجل الوصول إلى الغايات المرجوة.

تأتي تصريحات فونسيكا بعد الانتصار الهام الذي حققه الجيالوروسي على ضيفه نابولي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإيطالي.

المدرب البرتغالي أدلى بتصريحات إعلامية لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة، فقال "لقد واجهنا فريقًا قويًا، بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية مع الكثير من التمريرات للخلف."

"لقد سجلنا هدفًا رائعًا وأهدرنا ركلة جزاء، كان لهذا الأمر بالتأكيد تأثيره على خصمنا، كان من الطبيعي أن يتفاعل نابولي عندما نخسر عدوانيتنا وتمركزنا السليم."

وأضاف "تحدثنا في الاستراحة عن أننا كان من المفترض أن نواصل الضغط عليهم، ونفذنا ذلك في الشوط الثاني وتحكمنا في مجريات المباراة، لقد كان شوطًا رائعًا للغاية."

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"يدرك الفريق أننا نكون أقوياء عندما نكون سويًا، فمثلًا دزيكو لم يحرز هدفًا اليوم، ولكنه ساعدنا كثيرًا بجهوده الدفاعية، هذه علامة عظيمة وسلوك مميز."

وأتم "لم نفز بأي شيء بعد، نحتاج إلى التركيز على المباراة المقبلة، وهذه هي الطريقة التي أريد أن نعتمدها في هذا الموسم، التركيز على كل مباراة على حدا."

يذكر أن الفوز قد جعل روما يحتل المركز الثالث مؤقتًا برصيد 22 نقطة وبفارق أربع نقاط عن المتصدر يوفنتوس وثلاث نقاط عن وصيفه الإنتر.