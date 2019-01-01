زانيولو: وجدنا طريقنا هذا الموسم بعدما ضللناه الموسم الماضي

كان علينا الفوز أمام فريق من نفس مستوانا..

يرى نيكولو زانيولو، جناح روما، أن فريقه قد وجد الطريق الصحيح هذا الموسم بعدما ضلّ الطريق الموسم الماضي على حد تعبيره.

تأتي تصريحات زانيولو على خلفية الانتصار الهام الذي حققه الجيالوروسي على حساب نابولي بهدفين لهدف في الجولة الحادية عشر من منافسات الكالتشيو.

لاعب إنتر ميلان السابق تحدث بعد المباراة قائلًا "نحن سعداء للغاية بهذا الفوز، لقد واجهنا فريقًا من نفس مستوانا وكان علينا أن ننتصر عليهم."

وتابع "قلنا دومًا أن فريقنا يتمتع بقدرات كبيرة، لكننا في الموسم الماضي قد ضللنا الطريق، أما الآن، فإننا قد وجدنا أنفسنا ثانيةً."

"الآن يجب علينا أن نستمر في العمل ونأمل في انتصارات أخرى كهذا الانتصار لنحقق شيئًا عظيمًا. المدرب قال لنا أن نتعامل مع المباراة كما وكأن النتيجة 0/0، وأن نلعب بنفس الطريقة التي ظهرنا بها في أول 25 دقيقة، وقد كانت نصيحة صائبة."

اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، أحرز هدف التقدم لروما بعد تسديدة عالمية في شباك الحارس أليكس ميريت، وقد عبّر عن سعادته كونه سجل في آخر 4 مباريات لروما في الدوري واليوروباليج.

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واختتم زانيولو تصريحاته بقوله "أنا سعيد بما أنا عليه الآن، آمل أن استمر هكذا وأن أحرز المزيد والكثير من الأهداف."

يذكر أن هذا الانتصار رفع رصيد روما إلى النقطة رقم 22 في المركز الثالث مؤقتًا حتى يخوض أتلانتا مباراته أمام كالياري يوم الأحد.