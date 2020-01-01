فولفسبورج وبوروسيا دورتموند: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج فى الجولة 27 من الدوري الألماني 2019-20، والتي تقام في فولكس فاجن أرينا

فولفسبورج 0 × 1 بوروسيا دورتموند

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57' شلاجير ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تصطدم بالجدار الأصفر.

55' بطاقة صفراء أولى في اللقاء بعد تدخل قوي من ديلاني على شلاجير أمام منطقة الجزاء.

53' أصحاب الأرض يضربون حصار على بوروسيا دورتموند المتراجع تمامًا.

52' تشان تم الدفع به في مكان هوميلز وهو يلعب كمدافع أوسط الآن، ولا يوجد أي تغيير تشكيل بوروسيا دورتموند.

50' تمريرات بين لاعبي بوروسيا دورتموند في الخلف، وضغط قوي من عناصر فولفسبورج.

48' فوخهورست مرر كرة رائعة وضعت شتيفين وحيدًا في مواجهة بوركي في يسار منطقة الجزاء، فأرسل تسديدة يسارية خرجت بعيدة إلى ضربة مرمى.

48' يا ربااااااااااااااااااه، التعادل يضيع على فولفسبورج من شتيفين.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

46' تبديل أول لبوروسيا دورتموند بدخول إيمري تشان بدلاً من هوميلز.

47' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

46' تمريرات بين لاعبي بوروسيا دورتموند لتضييع الوقت المتبقي من الشوط على ما يبدو.

45' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

44' محاولات مستمرة من فولفسبورج للوصول إلى مرمى بوركي.

43' عرضية أرضية من اليمين عن طريق حكيمي، يقابلها هازارد بتسديدة تخرج إلى ضربة مرمى من على يمين كاستيلز.

42' أرنولد يرسل كرة أمامية تبحث عن فوخهورت، لكن الكرة أطول من اللازم وتصل إلى بوركي.

40' عناصر فولفسبورج يتناقلون الكرة في محاولة لاختراض دفاعات بوروسيا دورتموند

39' فوخهورست يحاول التقدم بالكرة في اليمين، لكن تدخل قوي من جريرو، والحكم يشير إلى خطأ.

38' تمريرات بين لاعبي بوروسيا دورتموند في الوسط، وضغط متوسط من فولفسبورج

37' الحكم يشير لاستئناف اللعب.

34' استراحة لشرب المياة يمنحها الحكم للاعبين في هذه الأثناء.

GOAL! Borussia Dortmund take the lead at !



Raphael Guerreiro with his third goal in two games 👏#WOBBVB pic.twitter.com/C86JBytjlf — Goal (@goal) May 23, 2020

32' براندت مرر كرة في اليمين لأشرف حكيمي الذي أرسل مرر الكرة لهازارد فأرسل البلجيكي عرضية أرضية عبرت من هالاند لكنها وجدت جيريرو الذي حولها للشباك.

32'' جوووووووووووووووووووول أول لبوروسيا دورتموند عن طريق جيريرو.

30' الكرة تتحول لبوروسيا دورتموند وتصل لبراندت الذي يحاول التوغل في اليسار لكنها تخرج منه إلى ضربة مرمى

28' استحواذ للكرة من قبل عناصر فولفسبورج، وبوروسيا دورتموند ينتظر في الخلف انتظارًا للمرتدات.

26' ارنولد يرسل كرة أمامية تبحث عن ستيفين في اليمين، لكن جيريرو يعترض الكرة ويمررها برأسه للخلف.

Erling Haaland hasn't had it as easy today 😣



Wolfsburg 0-0 Dortmund after 25 minutes#WOBBVB pic.twitter.com/ceJfmWyXlv — Goal (@goal) May 23, 2020

25' خطيييييييرة لفوفسبورج بعرضية من اليسار عن طريق محمدي، يرتقي لها فوخهورست ويرسل تسديدة رأسية، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى.

25' انتهى النصف الأول من الشوط الأول ومازالت المباراة هادئة كما بدأت.

22' بينية من داوود من الوسط ينطلق لها هالاند ويحاول الوصول للكرة أمام منطقة الجزاء، لكن كاستليز الأقرب من جديد.

21' داوود يمرر كرة في اليسار بحثًا عن براندت في الأمام، لكنها تخرج بدون عنوان.

20" تحضير للهجوم بتمريرات بين لاعبي بوروسيا دورتموند في الخلف.

19' أمامية لبوروسيا دورتموند تبحث عن هالاند، لكن كاستيلز يخرج للكرة ويمسكها.

17' عرضية من اليمين عن طريق مبابو، تعبر من على رأس فيخهورست ثم يبعد حكيمي الكرة.

15' تسدية راااااائعة من ثورجان هازارد من على يمين قوس منطقة الجزاء، لكن الكرة تخرج إلى ضربة مرمى.

14' تدوير للكرة بين لاعبي بوروسيا دورتموند يعود بحثًا عن الطريق لمرمى فولفسبورج.

13' الكرة تتحول لأصحاب الأرض، وينطلق بها مبابو في اليمين ومن ثم يرسل عرضية يبعدها الدفاع الأصفر.

12' كرات قصيرة بين لاعبي بوروسيا دورتموند أمام منطقة الجزاء، وتراجع تام لفولفسبورج

11' شلاجير يحاول التوغل أمام منطقة جزاء بوروسيا دورتموند، والدفاع يفتك الكرة.

10' عرضية من اليسار عن طريق هالاند الهارب إلى خارج منطقة الجزاء، لكن الدفاع يبعد الكرة.

6' مباراة هادئة جدًأ في بدايتها ولا خطورة حتى الآن من جانب الفريقين.

5' تمريرات بين لاعبي فولفسبورج في بداية للهجوم، وضغط عالي من بوروسيا دورتموند.

2' بداية هادئة للمباراة وبوروسيا على اليسار بالأصفر وفولفسبورج على اليمين بالأخضر.

1' بداية المباراة..

تشكيل بوروسيا دورتموند:

يبدأ المدرب لوسين فافر بطريقة (3-4-3)، وبتشكيلة تضم:

التشكيل | 3-4-3