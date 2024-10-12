"يمكنه أن يفعل ما يريد"

تلقى كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، دعمًا كبيرًا من زملائه في منتخب فرنسا، بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له من الجماهير، ردًا على عدم انضمامه لمعسكر الديوك.

وكان مبابي قد تعرض لإصابة خلال مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني، غاب على إثرها لمدة أسبوع، قبل أن يعود بديلًا أمام ليل في دوري أبطال أوروبا، وأساسيًا أمام فياريال السبت الماضي بالليجا، لكنه فضل عدم الانضمام للمنتخب ومواصلة التعافي مع النادي.

وتشن الجماهير الفرنسية هجومًا على النجم الفرنسي، منذ الخميس الماضي، حين التقطت عدسات إحدى الصحف السويدية مجموعة صور لمبابي وهو يغادر أحد المطاعم بينما كان يرتدي قناعًا على وجهه للتخفي عن الجمهور، قبل أن يتوجه إلى أحد الملاهي الليلية (وقت مباراة منتخب فرنسا في دوري الأمم الأوروبية).

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وقال ويسلي فوفانا، لاعب منتخب فرنسا تعليقًا على كشف صور مبابي: "الجميع يفعل ما يريد في أوقات فراغه، يمكنه أن يفعل ما يريد، إنه رجل رائع ومحترف رائع، يدير مسيرته كما يريد"، مؤكدًا أن هذه القصة ليست مصدرًا للمحادثات في المجموعة الخاصة بالمنتخب".

جدير بالذكر أن مبابي يمر بفترة سيئة مع المنتخب الفرنسي، منذ بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة التي فشلت فرنسا في الوصول إلى مباراتها النهائية، وفشل نجم ريال مدريد الحالي في تقديم أفضل مستوياته فيها.