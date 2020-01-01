فوتبول مانجر 2020 مجانًا: كيف تلعبها خلال حظر كورونا؟

إذا كنت تعاني من الملل للجلوس في المنزل في أعقاب تفشي فيروس كورونا، يمكنك أن تلعب واحدة من أفضل الألعاب محاكاة لكرة القدم مجانًا لمدة أسبوع..

أزمة عالمية جديدة برزت في الأرجاء بعد تفشي وباء فيروس كورونا في كافة الدول تقريبًا، مما استدعى دعوة الحكومات والسلطات الطبية لضرورة الانعزال والتقليل من الاجتماعيات لمنع نقل العدوى.

هذا يعني أن تبقى طويلًا في المنزل وتتجنب الاتصال بالآخرين في سبيل عدم إصابتك بالعدوى، مما يمنحك المزيد من وقت الفراغ في ظل إيقاف العديد من الأعمال والمدارس والجامعات.

العديد من الهوايات من الممكن أن تشغل بها وقتك كالقراءة ومتابعة الأفلام وغيرها، ولكن يُحرم محبو كرة القدم منها بعد إيقاف كافة البطولات الكروية في أوروبا ومختلف دول العالم.

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لكن فوتبول مانجر تمنحك فرصة أن تنخرط من جديد في عالم كرة القدم بصورة افتراضية وبصورة مجانية، ويمكنك التنقل مع فريقك أينما شئت وتشارك معه في كل المسابقات.

هل تريد تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول؟ أو الصعود بليدز يونايتد إلى البريميرليج؟ فوتبول مانجر ستحقق لك ذلك، مما قد يساعدك في تقليل قلقك حيال كورونا وحيال تتويجات فريقك أيضًا.

ويمكنك لعب فوتبول مانجر 2020 مجانًا من خلال زيارة صفحة فوتبول مانجر بالنقر هنا ثم النقر على تحميل أو لعب مباراة.

إذا أردت خوض تجربة مباراة فكل ما ستحتاجه هي أن تمتلك حسابًا على موقع Steam، أما إذا لم تكن تمتلك، فيمكن إعداده بسهولة من خلال زيارة الموقع وتحميل التطبيق.

بمجرد تثبيت التطبيق والحصول على حساب، يمكنك تنزيل فوتبول مانجر 2020 إلى مكتبة الألعاب الخاصة بك.

ستكون اللعبة متاحة مجانًا لمدة أسبوع واحد فقط يبدأ من الأربعاء الموافق 18 مارس وحتى الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية مساء الأربعاء 25 مارس.

بعد انتهاء فترة الأسبوع المجاني للعبة، إذا ما أردت الاستمرار والمتابعة فعليك أن تقوم بشراء اللعبة، ستكلفك وقتها 39.99 جنيه استرليني إن كنت في المملكة المتحدة، أو 49.99 دولار إن كنت في الولايات المتحدة الأمريكية.