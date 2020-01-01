فوتبول مانجر 2020: أفضل 10 فرق تُدربها في اللعبة

ما هو نوع التحدي الذي تريده في فوتبول مانجر 2020؟ هل تريد التتويج بدوري أبطال أوروبا أم إعادة نادي للمجد المحلي أم تفكر في كأس العالم؟

في ظل حالة الفراغ والملل التي يعيشها أغلب سكان العالم بعد إيقاف النشاطات المختلفة والعزل، تظل لعبة فوتبول مانجر 2020 فرصة مواتية للخروج من تلك الحالة.

حرص مطورو اللعبة على جعلها مجانية في فترة تفشي كورونا لملء فراغ الناس، مع العديد من التحديثات التي تُزيد من حماسة وإثارة هذه المغامرة المختلفة في كرة القدم الافتراضية.

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إذا كنت من بين أولئك الذين يلعبون اللعبة للمرة الأولى، ففي هذا التقرير نطرح لك أفضل الفرق التي يُمكنك الإشراف على تدريبها..

مانشستر يونايتد

ميزانية التعاقدات ميزانية الأجور 107 مليون جنيه استرليني 3.7 مليون جنيه استرليني

هل تود فعل ما لم يستطع ديفيد مويس ولويس فان خال وجوزيه مورينيو وأولي جونار فعله؟ الآن الفرصة أمامك لتكون مدربًا لمانشستر يونايتد وتعيد هيبة الأولد ترافورد والتنافس على الألقاب من جديد للعملاق الإنجليزي.

لم يتمكن الشياطين الحمر من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2013 وبالتحديد منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون، ويبدو أن الأمر بعيد المنال أيضًا على المدى القريب.

لكن بمقدورك أن تُغيِّر ذلك في فوتبول مانجر 2020 بأن تتولى مقاليد الإدارة الفنية لزعيم الأندية الإنجليزية وتتحصل على ميزانية للتعاقدات تتخطى 100 مليون جنيه استرليني، تُرى مع من ستتعاقد حينها؟

كيف ستتعامل مع وضع بول بوجبا الذي يبدو أنه لا ينصلح أبدًا؟ هل ستستطيع إعادة أمجاد السير وأن تعتمد في الوقت نفسه على اللاعبين الشباب وتمنحهم فرصة الانضمام إلى الفريق الأول؟

يحظى مانشستر يونايتد رغم كل ما يُقاسيه بتشكيلة مميزة، لكن توقعات جماهيره حول العالم دائمًا ما تكون كبيرة، لذلك من المتوقع أن يكون على كاهلك ضغط هائل من المشجعين الذين لا يرضيهم سوى تحقيق البطولات.

أتالانتا

ميزانية التعاقدات ميزانية الأجور 14 مليون جنيه استرليني 0.8 مليون جنيه استرليني

طفرة كبيرة يعيشها النادي الإيطالي في آخر سنتين رفقة مدربه التاريخي والأسطوري جاسبريني، مما يمثل تحديًا خاصًا لك حال توليت إدارة الفريق.

من المعلوم أن يوفنتوس لا يحبذ فكرة صعود نجم أتالانتا ولا يقتنع مالكه أندريا أنيلي بأن النادي الشمالي يستحق أن يحصل على المجد الأوروبي نسبة إلى تاريخه المتواضع، لذلك فعليك الرد بكل قوة على هذا الأمر داخل الملعب.

لن تكون مهمة صدارة الدوري الإيطالي والذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا سهلة على الإطلاق بالنسبة لك في ظل ميزانية متواضعة قياسًا بما لدى الأندية الأخرى الكبيرة، لكن حتمًا فما تحتويه القائمة من لاعبين مميزين ستجعل المهمة أقل حدة وصعوبة من المتوقع.

تُعاني أتالانتا حاليًا كثيرًا بسبب تفشي فيروس كورونا في المدينة بصورة لا يمكن السيطرة عليها، حيث تُعد أحد أكبر بؤر هذا الوباء العالمي في هذه الأثناء، لذلك فقيادة وإحياء ناديها في اللعبة الافتراضية سيكون عملًا عظيمًا حقًا.

ليدز يونايتد

ميزانية التعاقدات ميزانية الأجور 0.9 مليون جنيه استرليني 0.38 مليون جنيه استرليني

إذا ما توليت تدريب ليدز يونايتد فهذا يعني أنك سترسل مارسيلو بيلسا المدرب الكبير إلى منزله، وسيكون على كاهلك مهمة واحدة غير قابلة للنقاش، ألا وهي الصعود بالنادي التاريخي الكبير إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

يمتلك ليدز أدوات الصعود وإمكانات هائلة من اللاعبين قياسًا بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، لكن الأمور هناك دائمًا متقلبة وغير مضمونة، لكنك ستستمتع حقًا بهذه التجربة المثيرة وبمجرد أن تصعد وتزيد الإمكانيات المالية، ستزداد سخونة الأمر ويمكنك حينها التعاقد مع نخبة من اللاعبين في الميركاتو.

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أتلتيك بلباو

ميزانية التعاقدات ميزانية الأجور 30 مليون جنيه استرليني 1.08 مليون جنيه استرليني

الخيار السهل دائمًا هو تدريب ريال مدريد أو برشلونة عندما يتعلق الأمر بالعمل في الدوري الإسباني، ولكن هناك نكهة وتحدٍ خاص سيكون أمامك إذا ما قررت العمل في أتلتيك بلباو على وجه الخصوص.

النادي الباسكي يُشتهر بشروطه ونهجه القياسي في إجراء التعاقدات، فمن غير المسموح أن يتعاقد مع أي لاعب من خارج إقليم الباسك أو على الأقل لا يمتلك الحمض النووي للإقليم.

بالتالي فلن تتمكن من ضم نجوم عالميين، لكن في الوقت ذاته سيكون أمامك مجموعة من مواهب الباسك تستطيع أن تطورهم وتخوض معهم مغامرة كبيرة حافلة بالمتعة والإثارة.

باريس سان جيرمان

ميزانية التعاقدات ميزانية الأجور 76.3 مليون جنيه استرليني 4.1 مليون جنيه استرليني

هل ستكون الشخص الذي يحقق آمال النادي الفرنسي اللا متناهية في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا؟ كيف ستتعامل مع نيمار والنجوم الكثيرين في تشكيلتك، إنه تحدٍ مختلف ومثير حقًا.

من الطبيعي الهيمنة في فرنسا نظرًا لما يمتلكه النادي من إمكانيات عظيمة، لكن رغم ذلك لا تزال الأحلام بالتتويج الأوروبي لم تتحقق رغم وجود لاعبين ومدربين على مستوى عالٍ للغاية.

معك الكثير من الدعم المالي وصداع نيمار أيضًا، فهل تستغني عن الدولي البرازيلي أم تحافظ عليه؟ في نهاية المطاف هذا قرارك كمدرب، الأهم أن تأتي بذات الأذنين إلى حديقة الأمراء.

ميلان

ميزانية التعاقدات ميزانية الأجور 29.4 مليون جنيه استرليني 2.1 مليون جنيه استرليني

لا يزال يبحث ميلان عن الشخص المناسب الذي يُعيد إيقاظ هذا العملاق مرة أخرى، فهل تكون أنت من يقود الروسونيري للأمجاد الغائبة في آخر عقد من الزمان؟

يُقدم ميلان ميزانية مميزة بالفعل كالتي تقدمها أغلب الأندية الكبيرة في اللعبة بالموسم الأول، مع ضمه لكوكبة من اللاعبين المميزين وهو ما قد يساعدك في إعادة إعمار النادي الذي لم يحقق السيري آ منذ 2011.

بوروسيا مونشنجلادباخ

ميزانية التعاقدات ميزانية الأجور 8.6 مليون جنيه استرليني مليون جنيه استرليني

ماذا إذا كنت من عشاق ومحبي الدوري الألماني فأمامك فرصة لكسر هيمنة بايرن ميونخ من خلال أن تُشرف على تدريب بوروسيا مونشنجلادباخ رغم وجود عدد من الأندية الأخرى أكثر شهرةً وغناءً.

لكن لجلادباخ إمكانيات خاصة ولاعبين على مستوى عالٍ، كل ما ستحتاجه فقط هو الصبر وبدء مشروعك الجديد مع ميزانية جيدة، ليست الأعظم ولكنها تمنحك فرصة البناء بصورة مقبولة.

إنتر ميامي

ميزانية التعاقدات ميزانية الأجور 15 مليون جنيه استرليني 0.3 مليون جنيه استرليني

سيحتاج ديفيد بيكهام، مالك إنتر ميامي، إلى مدرب حكيم من أجل قيادة مشروعه في النادي الأمريكي وتحويله إلى أحد فرسان كرة القدم في بلاد العم سام.

تختلف قواعد كرة القدم في أمريكا عن التي في أوروبا من خلال وجود مباريات إقصائية وغيرها، لكن الهدف واحد وهو الفوز رغم أن المدرب سينطوي عليه عمل استكشافي للاعبين في غاية الصعوبة، لكن يجب التذكير أن بيكهام وشركاؤه يوفرون مبلغًا جيدًا للتعاقدات.

منتخب إنجلترا

ميزانية التعاقدات ميزانية الأجور N/A N/A

هل تكون أنت من يُعيد كرة القدم إلى وطنها؟ كان هذا هو شعار منتخب إنجلترا خلال كأس العالم الأخيرة والتي تحصلوا فيها على المركز الرابع في نهاية المطاف.

تجربة تدريب منتخب في فوتبول مانجر مختلفة تمامًا عن تدرب النوادي، فأنت لا تقوم بتعاقدات وتكون فقط تحت رحمة الأندية من ناحية إصابات اللاعبين وخلافه.

لكن الأكيد أن منتخب الأسود الثلاثة لديه عدد مميز من المواهب على رأسها جادون سانشو ورحيم ستيرلنج، مما يعني أنك ستكون في تجربة فريدة من نوعها بكل المقاييس.