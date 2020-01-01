فوتبول مانجر 2020: أبرز التحديات في اللعبة

إذا كنت مهتمًا بلعبة فوتبول مانجر 2020، فهناك بعض التحديات التي قد تجذبك وتثير اهتمامك بشدة في اللعبة، وفي هذا التقرير نستعرض معًا الأصعب والأبرز منها

في ظل الفراغ الذي يعيشه أغلب عشاق ومحبي كرة القدم لتوقف النشاط على إثر فيروس كورونا، توجد بعض الألعاب الإلكترونية للتغلب على تلك الفترة، ولعل الأبرز لعبة فوتبول مانجر.

ولا يوجد في الألعاب ما هو أمتع من التحدي، فإذا كنت تمتلك الوقت فمبقدورك حقًا أن تجد الإثارة من نوع فريد من خلال تحديات لعبة فوتبول مانجر.

في هذا التقرير من جول نجلب لك أبرز 10 تحديات سواء في نسخة 2020 أو 2019 أو الأحدث بشكل عام من لعبة فوتبول مانجر.

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فريق خارج الدرجة الممتازة

الأمر بسيط، تولى مقاليد فريق لا يلعب في الدرجة الممتازة في أي دولة، وعلى سبيل المثال في إنجلترا، تولى تدريب هاليفاكس تاون في الدوري الوطني وكن سببًا في بلوغه المجد والذهاب مع الكبار.

النجاح إن حققته سيجعلك هدفًا لأكبر النوادي في اللعبة، ولكن ينبغي عليك أن تظل مخلصًا للنادي الذي وصلت معه إلى ذروة المجد.

اللعب بلاعبين محليين

الفكرة التي يقوم عليها هذا التحدي هي أن تعتمد على لاعبين من بلد فريقك فقط وتحقيق النجاح باستخدامهم دون جلب محترفين، هذا يعني أن تدير فريقًا إنجليزيًا بالكامل إن كنت تتولى تدريب مانشستر يونايتد مثلًا.

أحد أشكال هذا التحدي والموجود أيضًا بوضوح على أرض الواقع، تحدي الباسك، فأتلتيك بلباو لا يسمح بجلب لاعبين من خارج الإقليم.

لا تنفق أموالًا

قد تكون الفكرة غير واردة، ولكن إن تحققت فإنها تجعل التحدي من نوع خاص وتزيد من صعوبته بشدة، فسينبغي عليك متابعة اللاعبين المتاحين مجانًا في السوق وتبذل مجهودًا مضاعفًا في تأهيل شباب النادي.

تزداد صعوبة التحدي إذا كنت تدير ناديًا من أندية القمة، فحينها لن تجد لاعبين مجانًا على مستوى الجودة التي تحلم بها، ولكنه في الوقت نفسه سيوفر لك الاستثمار في مجالات أخرى مثل مرافق التدريب.

تحدي البنتاجون

تحدٍ قديم منتشر بين اللاعبين في اللعبة، حيث تحاول من خلاله أن تتوج بالألقاب القارية في خمس قارات مختلفة.

هذا يعني أن تفوز بدوري أبطال أوروبا وآسيا وإفريقيا جنبًا إلى جنب مع كوبا ليبارتادوريس ودوري أبطال الكونكاكاف، أو كأس الأمم للقارات الخمس بمنتخب.

الفوز بكأس العالم مع منتخب سان مارينو

إنه تحدٍ مختلف ولكنه منتشر، فتخيل أن منتخب سان مارينو أبرز تصنيف عالمي حققه في تاريخه كان 121 على العالم عام 1993، بينما الإمكانيات الحالية شبه معدومة.

هذا التحدي قد يكون سهلًا إذا ما دربت قليلًا في دوري سان مارينو، ولكن بشكل عام فالتتويج بالمونديال به سيكون إعجازًا لا يحقق كثيرًا.

تحقيق دوري أبطال أوروبا مع نوتنجهام فورست

يُعد نوتنجهام هو أحد الفرق التاريخية في إنجلترا، حيث سبق له وأن حقق الكؤوس الأوروبية في عامين متتاليين عام 1979 و1980.

التحدي أن تمكنه من التتويج بثالث الألقاب الأوروبية، ربما أن هذا أقل صعوبة من الفوز بكأس العالم مع سان مارينو، ولكنه سيتطلب عملًا كبيرًا بالتأهل أولًا إلى الدرجة الممتاز وتأمين مرتبة مؤهلة للبطولة الأوروبية.

اجعل إنتر ميامي ملكًا لأمريكا الشمالية

اشترى ديفيد بيكهام حصة جيدة في إنتر ميامي ويقوم حاليًا باستثمارات كبيرة من أجل قيادة النادي إلى المجد، الفرصة متاحة لك أيضًا في فوتبول مانجر.

الهدف الأول هو أن تتوج بلقب الدوري الأمريكي، ثم تقود الفريق للفوز بدوري أبطال الكونكاكاف، وهو الإنجاز الذي تحقق مرتين فقط في تاريخ الأندية الأمريكية ككل، المكسيك بأنديتها هي المهيمنة في هذا الصدد.

تحدي مدير كرة القدم

هل ترغب في تذوق مدى إحباط الحياة كمدير كرة قدم عصري؟ جرب تحدي مدير كرة القدم لإلقاء نظرة خاطفة على وقت جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد.

لا تملك هنا الكلمة العليا في الصفقات، ففقط لديك بعض الصلاحيات، بينما ستقوم الإدارة بشراء من تراهم بغض النظر عن ما تحتاجه أنت في فريقك.

تحدي الفوز بالأطفال أو الفوز باستخدام القدامى

في تحدي الأطفال يمكنك فقط أن تتعاقد مع اللاعبين تحت 21 عامًا وتعتمد بصورة أساسية على لاعبين من الأكاديمية بحيث لا يزيد عمر فريقك عن 21.

بينما تحدي استخدام القدامى يتطلب منك أن تعتمد على من هم أكبر من 31 عامًا ولا تتعاقد مع أي شباب، ولكن هذا سيوفر لك الكثير من المال، فالصفقات المجانية في هذا العمر كثيرة للغاية.