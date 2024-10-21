فيديو | فهد بن نافل يتدخل لفض "النهاية اللا رياضية" لديربي العين .. وجورج جيسوس مدافعًا: نجم الهلال الأفضل حتى في حياته الخاصة

ماذا حدث عقب صافرة نهاية ديربي العين والهلال؟

انتهى ديربي العين الإماراتي والهلال السعودي بنهاية بعيدة عن الروح الرياضية بين الأشقاء، ما اضطر فهد بن نافل؛ رئيس الأخير "المؤسسة غير الربحية"، للتدخل لتهدئة لاعبيه.

الديربي العربي انتهى بفوز الزعيم السعودي بخماسية مقابل أربعة أهداف، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وعقب إطلاق الحكم الماليزي محمد نظمي نصر الدين لصافرة النهاية، وقعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين، بدأت بين كانسيلو من الهلال وكاكو من العين، إذ قام الأخير بالانفعال على الأول على خلفية المناوشات الثنائية بينهما على مدار والمباراة، وتطورت بعد ذلك لتضم عدد أكبر من اللاعبين.

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والتقطت عدسات الكاميرات فهد بن نافل داخل المستطيل الأخضر، يطالب لاعبي الهلال بضرورة الهدوء، خاصةً وأنهم خرجوا منتصرين من المباراة. (شاهد الفيديو)

على جانب آخر، وخلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، دافع البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للموج الأزرق، عن قائد فريقه سالم الدوسري الذي سجل ثلاثية "هاتريك" الليلة، أمام حملة الانتقادات والتقليل التي يتعرض لها.

جيسوس قال بحسب ما نقل الصحفي حمد الصويلحي: "سالم الأفضل في آسيا، ليس في الملعب فقط بل حتى في التدريبات وفي حياته الخاصة، هو لاعب كبير ودائمًا ما يساهم في مساعدة الفريق بشكل رائع".

وعن المباراة بشكل عام، علق البرتغالي: "كنا نعرف أنها ستكون صعبة، العين فريق قوي، حاليًا سنستمتع بالفوز عليه ثم نصحح بعض الأخطاء؛ منها فقدان الاتزال في العمق الدفاعي بعد خروج خاليدو كوليبالي، لكننا نجحنا في الفوز بفضل جودتنا الهجومية".

يذكر أن فوز الليلة رفع رصيد الهلال للنقطة التاسعة (العلامة الكاملة) في صدارة جدول ترتيب مجموعة غرب، بينما تعقد موقف العين في المركز الـ11 (قبل الأخير) برصيد نقطة وحيدة بعد مرور ثلاث جولات.