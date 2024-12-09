فهد الهريفي يتعرض للسخرية بسبب مطالبته برحيل رونالدو .. وأسطورة النصر: تمنيتُ خروج سعود من روما!

ماذا قال فهد الهريفي بشأن كريستيانو رونالدو وسعود عبد الحميد؟

جدد فهد الهريفي، نجم النصر السابق، مطالبته برحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أنه من أشد المعجبين به، ولكنه مغادرته للنادي أمر ضروري.

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وقال الهريفي، عبر برنامج "رياضة سكوب"، إنه لو كان بإمكانه القرار، لكان كريستيانو رونالدو خارج أسوار النصر، مضيفًا "أقول ذلك الأمر وأنا متألم، أنا أحب رونالدو، ولكن محبتي للنصر أكبر، أنت تحتاج لرأس حربة شاب وقيمة وهدّاف، ويملك الحلول، وليس لاعب يتسبب في المرتدات ولا يضغط على المنافسين، وإذا وُصف تاليسكا بهذا أيضًا، فالأمر بات (شخصنة) مع البرازيلي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونوّه الهريفي بأنه يريد تتويج الفريق ببطولات تسعد الجمهور، واصفًا مطالبته برحيل رونالدو، بأنه "يرحم لاعبًا يحبه"، رافضًا فكرة بقاء البرتغالي للأمور التسويقية، فيما لاقى نجم النصر السابق، ردود أفعال واسعة، تنوعت بين تأييد لرأيه، ورسائل سخرية أخرى، حيث قال عدد من المتابعين "الحمد لله أنك لا تملك القرار".

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى النصر، في شتوية 2023، وقاد الأصفر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، لأول مرة في تاريخه، كما خاض 83 مباراة رسمية بقميص فارس نجد، سجل خلالها 74 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة.

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من ناحية أخرى، أشاد الهريفي، باللاعب سعود عبد الحميد، المحترف في صفوف روما الإيطالي، بعد أدائه في مباراة ليتشي، التي صنع فيها تمريرة حاسمة، حيث علّق الهريفي قائلًا إن سعود لاعب كبير ويمتلك إمكانيات هائلة بين الدفاع والانطلاقات الهجومية.

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وأضاف الهريفي أنه كان يتمنى رحيل سعود عبد الحميد عن روما، وانتقاله إلى النصر، لأن الفريق بحاجة إلى جهوده، ولكنه مستأنس بما يقدمه حاليًا، والجماهير سعيدة بأدائه.