في بيان رسمي .. إدارة الاتحاد تُكذب فهد المولد

المهاجم غادر معسكر الفريق دون إذن!

أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا، للرد على واقعة مغادرة فهد المولد؛ مهاجم الفريق، لمعسكر الإعداد في مدينة أبها.

العميد يخوض معسكر إعداد حاليًا في منطقة عسير، استعدادًا لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في مطلع أغسطس المقبل.

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وتفاجأ جمهور النمور بمغادرة المولد لمعسكر الفريق دون سابق إنذار، بداعي وجود مستحقات مالية متأخرة له لدى النادي، لكن الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، كذبت إدعاءات المهاجم.

وجاء نص بيان النادي الجداوي كالتالي:

انطلاقًا من مبدأ الشفافية ووضع الجماهير الاتحادية الوفية أمام الحقيقة بخصوص ما بدر من اللاعب فهد المولد وتركه لمعسكر الفريق بمدينة أبها، بحجة وجود متأخرات مالية لصالحه لدى إدارة النادي، ورغبته في استلامها قبل أن يعود للتدريبات، يود مجلس الإدارة أن يوضح للعموم بأنه لا توجد للاعب من الناحية المحاسبية أي متأخرات مالية أو مستحقات لدى النادي حسب العقد المبرم بينه وبين النادي.

فقد قام المجلس بتسديد كافة المستحقات والرواتب لجميع اللاعبين قبل بدء معسكر الفريق الحالي في منطقة عسير.

ومجلس الإدارة يؤكد للجميع أنه يتعامل مع جميع اللاعبين بمبدأ المساواة، وأن ما يطالب به اللاعب من مستحقات، كما يرى، لا يوجد لها ما يسند ويبرر صرفها من قبل مجلس إدارة النادي الذي لن يقبل هذا التصرف غير اللائق، الذي يستغرب أن يصدر من لاعب دولي له مكانته في قلوب الاتحاديين وله خبرته ويعول عليه كثيرًا، خصوصًا في الظروف الحالية التي يمر بها النادي.

ويؤكد مجلس الإدارة أنه سيتخذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق النادي، ومنع تكرار حدوث مثل هذه التصرفات في المستقبل من قبل أي لاعب، فهناك وسائل عديدة كفلها النظام، يمكن للجميع من خلالها المطالبة بحقوقهم، إن وجدت، دون المساس بمصلحة النادي.

ومع التأكيد على استمرار العمل بكل احترافية، ومعاملة اللاعبين على حد سواء، والالتزام بالعقود التي تم التوقيع عليها، وعليه ستطبق كافة أنظمة ولوائح الاحتراف على الجميع، حقوق وواجبات وعقوبات.

📝 بيان من مجلس إدارة النادي pic.twitter.com/QDUQ1O0SUe — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 8, 2020

يذكر أن المولد تم رفع الإيقاف من عليه من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مايو الماضي، بعد إيقاف دام عام كامل.

وخلال فترة إيقافه، ترددت أنباء كثيرة عن توقيعه لنادي النصر، خاصةً مع انتقاده لتعامل إدارة العميد معه وعدم مساندته خلال أزمته، لكنه عاد وانتظم في مران النمور بعد رفع الإيقاف.