أخبار الاتحاد اليوم | كاريلي يعترف بفشل ضم أولى صفقات الصيف وتعافي جديد من كورونا

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 8 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 8 يوليو 2020 ...

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تعافي مدافع الاتحاد من كورونا

تعافي مهند الشنقيطي؛ ظهير أيمن نادي الاتحاد، من فيروس كورونا المستجد، وشارك في المران الجماعي للفريق بصورة طبيعية.

لاعب العميد انضم لمعسكر الفريق اليوم الأربعاء، بمدينة أبها، بعدما ثبتت سلبية نتائج فحوصات كورونا الخاصة به.

موعد وصول جروهي

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى الاتحاد، سوف يصل إلى مدينة جدة خلال اليومين المقبلين، للانضمام إلى معسكر الفريق بمدينة أبها.

وكان الحارس قد تأخر عن الحضور لجدة، على إثر إصابته بفيروس كورونا، إلا أن الفحوصات الأخيرة أثبتت شفائه.

فشل ضم مهاجم برازيلي

أعلن فابيو كاريلي؛ المدير الفني لنادي الاتحاد، فشل ناديه في ضم البرازيلي جو؛ مهاجم كورينثيانز البرازيلي، للعب للعميد بالصيف المقبل.

وقال كاريلي، خلال تصريحاته لـ"Record TV": "سعيت ضم جو قبل انضمام لكورينثيانز في مطلع يوليو الجاري، لكن فشلت بسبب عدم إنهاء الموسم بالسعودية وعدم فتح باب القيد بعد".

جو كان قد لعب لعدة أندية منها جلطة سراي التركي وإيفرتون ومانشستر سيتي الإنجليزيين وغيرها.

4 سعوديين في تشكيل آسيا لأفضل المشاركين في تاريخ كأس العالم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نتائج الاستفتاء الجماهيري، الذي كان قد أطلقه منذ شهر، لاختيار التشكيل الأفضل من نجوم القارة، الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم. (طالع التفاصيل)