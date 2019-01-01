فهد المولد: الإيقاف أدخلني في حالة نفسية صعبة، توقعت تواصلًا أكبر مع الاتحاد

فهد المولد يتحدث عن وضعه خلال فترة إيقافه

قال فهد المولد لاعب اتحاد جدة الموقوف لمدة عام بقرار من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أن قرار إيقافه أدخله في حالة نفسية صعبة جدًا، واصفًا تلك الفترة بأنها أسوأ فترات حياته ومؤكدًا أن الكثير من الأمور تغيرت لديه.

المولد الملقب بالفهد الأسمر حل ضيفًا على قناة العربية، وقال عن تلك الفترة "وضعي النفسي كان صعبًا جدًا لحظة صدور القرار، تلك الفترة كانت أسوأ فترات حياتي لأني رأيت الكثير من الأشياء تغيرت ولم أتوقع أبدًا أن يحدث هذا، فضلت الاختفاء والابتعاد عن الناس باستثناء الأصدقاء المقربين وبعض اللاعبين".

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"ابتعدت عن مدينة جدة حتى لا أصطدم بأي أحد وتحدث مشكلة ما، سمعت الكثير من التعليقات السيئة وتغيرت معاملة البعض لي مما أصابني بالضيق، لذا فضلت الابتعاد عن السوشيال ميديا، فضلت التواجد مع أصدقائي المقربين فقط وقد ساعدوني كثيرًا في الخروج من تلك الأزمة والحالة النفسية الصعبة".

"التجربة علمتني الكثير من الأشياء، قد لا أستطيع ذكرها، لكن تلك التجربة أرتني الكثير من الأشياء التي لم أكن أعلمها، ما أهدف له هو العودة بقوة خاصة مع وقوف جماهير الاتحاد معي وكذلك بعض جماهير الأندية الأخرى، وتلك الجماهير ساعدتني كثيرًا في تلك الأزمة".

وعن وضعه حاليًا، قال المولد "أتدرب حاليًا وأحافظ على نفسي وأعيش بشكل طبيعي تمامًا، أمارس التدريبات في صالة الألعاب الرياضية للحفاظ على وزني بهدف العودة لمستواي المعهود، جل التدريبات بدنية ولكن أحيانًا أتدرب بالكرة".

اللاعب السعودي من المتوقع أن يعود لتدريبات الاتحاد يوم 9 مارس القادم لكنه لن يستطيع لعب المباريات سوى في التاسع من مايو القادم.

وعن التواصل مع الاتحاد قال "النادي قال أنه سيُوفر لي مدرب خاص أطبق معه برنامجًا تأهيليًا خاصًا لكن هذا لم يحدث وكان مجرد كلام، وحتى إن لم يحدث ولم يبادر النادي لهذا الأمر سأتدرب وحدي حتى أكون جاهزًا تمامًا للعودة".

"النادي لا يُتابعني بالشكل الذي كنت أتمناه، هناك اتصالات مع الرئيس ونائبه لكن ليس بالصورة الدائمة التي كنت أتمناها، كنت أطمح لتواصل أفضل مع النادي ومسؤوليه".

"تحدثت مع النادي حول رواتبي خلال فترة الإيقاف وقد أوضحوا لي أن القانون يمنعهم من تسديد مستحقاتي المالية خلال فترة الإيقاف، لكن ما أنا واثق منه هو أن النادي إن أراد منحي رواتبي سيجد الطريقة المناسبة لهذا".

المولد أوضح أن لا أحد من مسؤولي المنتخب السعودي تواصل معه أو حاول التعرف على أوضاعه، مؤكدًا أن هناك اتصالات من بعض اللاعبين لكن ليست بصورة دائمة.

وأتم حديثه بالتأكيد على رغبته تجديد عقده مع الاتحاد والبقاء ضمن صفوفه، موضحًا أنه أبلغ الرئيس أنمار الحائلي بتلك الرغبة.