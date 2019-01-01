قراران من فيتوريا لمواجهة تأجيل الدوري السعودي

الدوري السعودي سيؤجل نظرًا لمشاركة المنتخب في خليجي 24

أبلغت إدارة النصر المدرب روي فيتوريا بالمواعيد الجديدة لبطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، وبناءً على ذلك اتخذ المدرب البرتغالي قرارين للحفاظ على جاهزية لاعبيه الفنية والبدية خلال فترة التوقف.

وقررت رابطة دوري المحترفين السعودية تأجيل الأسبوعين الـ11 والـ12 في الدوري السعودي وتقديم مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين لبداية ديسمبر، نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24 التي ستقام في قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر حتى 8 ديسمبر القادم.

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وأفادت المصادر الصحفية السعودية أن فيتوريا قرر فرض التدريبات الصباحية 3 مرات أسبوعيًا على اللاعبين للحفاظ على مستواهم الفني والبدني، كما قرر أيضًا إقامة مباراة ودية مع أحد الفرق الخليجية خلال الفترة بين مباراة الدوري السعودي القادمة ضد الوحدة ومواجهة دور الـ32 في كأس خادم الحرمين الشريفين.

من جانب آخر، يجتمع أعضاء شرف النصر اليوم الأربعاء في منزل المشرف العام على الفريق "عبد الرحمن الحلافي" بدعوة من رئيس النادي "صفوان السويكت" لإطلاعهم على ما تم إنجازه من الإدارة الحالية ووضعهم في تصور كامل عن مسيرة النادي.

ويهدف الاجتماع ذلك لدراسة بعض الاقتراحات المقدمة من الإدارة لأعضاء الشرف وأبرزها رفع رسوم العضوية الذهبية في النصر إلى مليون ريال سعودي سنويًا، إذ ترى الإدارة أن تدني رسوم العضوية الحالية والبالغة 100 ألف ريال سعودي أدى لدخول أعضاء شرف لم يسبق لهم التواجد في النادي منذ تأسيسه وباتوا يؤثرون سلبًا على الإدارة وقراراتها لحبهم الظهور في الإعلام والحديث عن القرارات التي تكون قيد الدراسة.

وسيُصوت أعضاء الشرف على هذا الاقتراح وحال الموافقة عليه سيتم رفعه للهيئة العامة للرياضة للحصول على الموافقة الرسمية واعتماد القرار.