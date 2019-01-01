فهد المولد يُعلل الحالة السيئة للاتحاد ويصف العلاج

فهد المولد يتحدث عن وضع الاتحاد هذا الموسم

قال فهد المولد لاعب اتحاد جدة الموقوف لمدة عام بقرار من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أن فريقه يمر بلحظات سيئة حاليًا، موضحًا أن اللاعبين بحاجة للتكاتف والاقتراب أكثر من بعضهم البعض للخروج من تلك الأزمة.

الاتحاد لم يحظ بموسم جيد في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2018-2019 وقد تجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى في الجولات الأخيرة من البطولة، ورغم أن الجميع أمل في بداية جديدة هذا الموسم إلا أن النتائج السيئة تواصلت مما أدى لإقالة لويس سييرا والتعاقد مع هينك تين كات بعد فترة مؤقتة لمحمد العبدلي.

فهد المولد: الإيقاف أدخلني في حالة نفسية صعبة، توقعت تواصلًا أكبر مع الاتحاد

الفهد الأسمر تحدث عن ناديه خلال حواره مع قناة العربية، قائلًا "الاتحاد يمر بلحظات سيئة حاليًا، الجمهور غاضب ومستاء من اللاعبين كثيرًا، أتمنى من اللاعبين أن يقدموا كل ما لديهم وألا يقصروا ويبخلوا في جهدهم على الجماهير".

أضاف حول أسباب تلك الأزمة "بداية الموسم كانت خاطئة، الفوز يجلب فوز ولكننا حققنا نتائج سيئة بداية الموسم وحتى الانتصارات كانت تأتي بصعوبة، تغيير المدرب والمحترفين أثر سلبًا وإن أرفض أن يكون هذا عذرًا أمام الجماهير".

"أتابع الاتحاد وألاحظ أن اللاعبين يفتقدون للتكاتف والقرب لبعضهم البعض، نحن رأينا كيف أن الجيل الذهبي من اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد وكانت العلاقات بينهم قوية للغاية مما كان ينعكس إيجابيًا على النتائج ووضع الفريق، أتمنى أن يقترب اللاعبون من بعضهم البعض ويلعبون بالروح المطلوبة".

"تحدثت مع اللاعبين حول هذا الأمر مرارًا، لكن هذا الشيء لا يُمكن إجبار اللاعبين عليه، بل يجب أن ينبع من داخلهم، أتمنى أن تصلهم رسالتي تلك وأن نخرج من تلك الأزمة وتتوقف الجماهير عن الخروج من الملعب في حالة حزن، حتى وأنا موجود مع الاتحاد كان هذا وضع الجماهير، أتمنى أن نُسعدهم".