الأزمة لم تنته بعد .. محامو المولد يتوجهون بطلبين لإدارة الاتحاد

الأزمة لم تنته بعد

يبدو أن أزمة فهد المولد مع ناديه الاتحاد لم تنته بعد، ذلك رغم اعتراف اللاعب بخطئه واعتذاره عما بدر منه وعودته لمعسكر فريقه في أبها وانتظامه يوم أمس في التدريبات الجماعية.

بداية الأزمة كانت بمغادرة النجم السعودي العائد للتدريبات بعد عام من الإيقاف بسبب ثبوت تناوله للمنشطات معسكر ناديه الإعدادي لاستئناف الدوري السعودي والمقام في أبها فجأة، وذلك لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

ذلك التصرف من جانب المولد بدأ حربًا كلامية بينه وبين مجلس إدارة العميد، إذ أصدر النادي بيانًا نفى خلاله وجود أي مستحقات مالية للمولد ومؤكدًا أنه صرف كامل المستحقات المالية لجميع لاعبيه المحليين والأجانب قبل بدء المعسكر.

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اللاعب لم يُفوت ذلك البيان دون الرد عليه، إذ أكد خلال حسابه الرسمي على تويتر أن لديه مستحقات مالية لدى الاتحاد تُقدر بـ20 مليون ريال سعودي وأنه لم يتقدم بأي شكوى ضد النادي لأنه أحد أبنائه ويعتز به وبارتداء قميصه.

و أعلن المولد عبر حسابه الرسمي على سناب شات يوم أمس عودته للمعسكر وانتظامه في التدريبات ، وبعد ساعات تقدم باعتذار عبر حسابه الرسمي على تويتر .

كل تلك الأحداث يبدو أنها كانت مجرد البداية لنزاع قانوني بين اللاعب وناديه، إذ كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية أن مكتب الاستشارات القانونية الذي كلفه المولد بالدفاع عنه وجلب حقوقه من الاتحاد توجه بطلبين لإدارة أنمار الحائلي.

الأول هو تثبيت كامل مستحقات اللاعب بشكل رسمي، والثاني هو تحديد آلية تسليمك تلك المستحقات المالية المتأخرة والتي تُقدر بـ12 مليون ريال قبل انطلاق الموسم الجديد.

يُشار إلى أن صاحب الـ24 عامًا مرتبط بعقد مع الاتحاد ينتهي بنهاية الموسم القادم، وقد ارتبط بالرحيل إلى النصر بجانب زميله حارس المرمى فواز القرني.