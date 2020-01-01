التعاون يرد رسميًا على انضمام عبد المجيد السواط لمعسكر الاتحاد في أبها

يبدو أن الأيام القادمة ستشهد أزمة جديدة في الكرة السعودية

أصدر نادي التعاون السعودي بيانًا رسميًا رد خلاله على انضمام لاعب وسطه عبد المجيد السواط إلى معسكر الاتحاد الإعدادي المقام في مدينة أبها حاليًا استعدادًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

اللاعب السعودي كان قد وقع عقود انضمامه للاتحاد بدءًا من الموسم القادم عقب دخوله الفترة الحرة في عقده مع التعاون في يناير الماضي، لكن نادي سكري القصيم أعلن فيما بعد تمديد عقد السواط لمدة موسم إضافي حسب أحد بنود العقد الذي يُتيح له ذلك.

اللاعب صاحب الـ25 عامًا رفض خطوة التعاون وأكد عدم صحتها، وامتنع عن الانتظام في التدريبات منذ نهاية عقده في الـ30 من يونيو الماضي، وقد وصل اليوم معسكر فريقه الجديد في أبها وظهر على حسابات الاتحاد في السوشيال ميديا.

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التعاون أكد خلال بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر أن السواط والاتحاد خالفا اللوائح، مشيرًا إلى أن لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أيدت إجراء النادي القانوني بتمديد العقد لموسم إضافي وصادقت على عقد اللاعب الممتد حتى نهاية موسم 2020-2021.

📄 إدارة #التعاون ..



السواط ونادي الإتحاد خالفوا الأنظمة .. pic.twitter.com/7QawyCKEpI — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) July 13, 2020

مضيفًا "مجلس إدارة التعاون يستغرب تصرف الأشقاء بنادي الاتحاد بطلب واستقبال اللاعب للانضمام لمعسكر الفريق في أبها وفقًا لما بثه مركز الاتحاد الإعلامي في مخالفة قانونية واضحة وصريحة للاعب ضد ناديه بمساعدة نادي الاتحاد في هذه المخالفة لأنظمة وتعاميم وزارة الرياضة والاتحاد السعودي التي أقرت بعد عودة النشاط الرياضي".

وأتم البيان "وتؤكد إدارة النادي سلامة موقفها القانوني وثقتها باستعادة حقها النظامي وفقًا للأنظمة المعمول بها والتي توليها الجهات المعينة في وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم حرصًا واهتمامًا بالغين على حفظ حقوق الجميع ومنها حقوق النادي فيما حدث من تجاوز واضح من اللاعب ونادي الاتحاد".