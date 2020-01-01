فهد المولد: أخطأت، وأقدم اعتذاري لنادي الاتحاد ولاعبيه وجماهيره

هل انتهت الأزمة فعلًا؟

اعترف فهد المولد نجم الاتحاد بأنه أخطأ حين ترك معسكر فريقه المقام في أبها حاليًا لعدم حصوله على مستحقاته المالية، وقد تقدم باعتذاره للنادي ولاعبيه وجماهيره.

النجم السعودي العائد للتدريبات بعد عام من الإيقاف بسبب ثبوت تناوله للمنشطات غادر فجأة معسكر ناديه الإعدادي لاستئناف الدوري السعودي والمقام في أبها لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

ذلك التصرف من جانب المولد بدأ حربًا كلامية بينه وبين مجلس إدارة العميد، إذ أصدر النادي بيانًا نفى خلاله وجود أي مستحقات مالية للمولد ومؤكدًا أنه صرف كامل المستحقات المالية لجميع لاعبيه المحليين والأجانب قبل بدء المعسكر.

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المولد لم يُفوت ذلك البيان دون الرد عليه، إذ أكد خلال حسابه الرسمي على تويتر أن لديه مستحقات مالية لدى الاتحاد تُقدر بـ20 مليون ريال سعودي وأنه لم يتقدم بأي شكوى ضد النادي لأنه أحد أبنائه ويعتز به وبارتداء قميصه.

وقد توسط عددًا من نجوم الاتحاد القدامى لحل الخلاف وتقريب وجهات النظر بين اللاعب وأنمار الحائلي، وأبرزهم محمد نور الذي يُعد أحد نجوم الفريق التاريخيين.

وقد أعلن اللاعب عبر حسابه الرسمي على سناب شات عودته للمعسكر وانتظامه في التدريبات بدءًا من مساء اليوم، وبعد ساعات تقدم باعتذار عبر حسابه الرسمي على تويتر.

إذ كتب "الوفاء للكيان الإتحادي وجماهيرة العاشقة الوفية هي أكثر ما أحرص عليه طوال مسيرتي الكروية، وأنا أخطأت بخروجي من المعسكر وليست من شيمي وأخلاقي وتعاملي، ولكن كان حجم المشكلة ومؤثراتها أكبر من تحملي النفسي والذهني وعليه أقدم اعتذاري".

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحبتي الكرام :

الوفاء للكيان الإتحادي وجماهيرة العاشقة الوفيه هي أكثر ما أحرص عليه طوال مسيرتي الكروية وأنا أخطأت بخروجي من المعسكر وليست من شيمي وأخلاقي وتعاملي ولكن كان حجم المشكلة ومؤثراتها أكبر من تحملي النفسي والذهني وعليه أقدم أعتذاري — فهد المولد (@fahad_almowalad) July 13, 2020

أضاف في تغريدة أخرى "أ عتذر لمدرج الذهب الذي وقف معي وساندني طوال مسيرتي، والطواقم العاملة وزملائي اللاعبين وللجميع بلا استثناء، وأعدكم بتقديم الأفضل للكيان ومحبيه".