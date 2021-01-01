فنربخشه يبدأ حملة تبرعات لجمع راتب أوزيل

معاناة كبيرة للعملاق التركي

بدأ فنربخشه حملة تبرعات عبر المحمول لجمع راتب مسعود أوزيل الذي سينضم لصفوفه رغم الأزمة المادية التي يتعرض لها النادي التركي في الآونة الأخيرة.

أوزيل فسخ عقده مع آرسنال في الأيام الأخيرة وسافر لتركيا للتوقيع رسمياً مع النادي الذي وصفه بحب الطفولة، ونشر صوراً بقميص وألوان الفريق.

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وقالت "ديلي ميل" إن أوزيل حالياً يتفاوض مع فنربخشه على عقد لمدة أربعة أعوام حتى 2024 براتب يبلغ تقريباً أربعة مليون يورو موسمياً.

ويعاني النادي التركي من مشاكل مادية كبيرة مؤخراً، مما دفعه لإنشاء حملة تبرعات طالب فيها أعضاء النادي بالمساهمة والتبرع لدفع راتب أوزيل.

وقال علي كوك، رئيس فنربخشه، في تصريحات إنه يطلب من أعضاء النادي الأوفياء التحرك للمساعدة عبر إرسال رسالة نصية قيمتها 2.25 يورو.

وأوضح كوك في تصريحاته أن بمساهمة الأعضاء وتلقي ما يقارب نصف مليون أو مليون رسالة قد يتمكن من جمع ما يقارب نصف راتب اللاعب.

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فنربخشه يعاني من ديون تقارب 500 مليون يورو، وهي السبب حتى الآن بحسب التقارير في تأخير الإعلان الرسمي عن أوزيل، بانتظار التوصل لاتفاق نهائي معه بشأن راتبه.