بعد مزاعم وفد فنربخشه في السعودية .. أول تصريح من ميريح ديميرال بشأن الرحيل عن الأهلي

المدافع التركي يعد من الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي..

قلق كبير انتاب جمهور الأهلي السعودي خلال الأيام الماضية بعد كثرة الحديث عن احتمالية رحيل قلب الدفاع التركي ميريح ديميرال عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل أو في نهاية الموسم الجاري.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

المدافع التركي كان قد انضم للراقي في صيف 2023 قادمًا من أتالانتا الإيطالي، ولا يزال عقده ممتدًا حتى نهاية موسم 2025-2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن الصحف التركية والسعودية على حدٍ سواء تحدثت عن رغبة نادي فنربخشه في الظفر بخدماته واستعدادها لتنفيذ كافة مطالبه لتحقيق ذلك، بل أن صحيفة "الرياضية" أكدت أن وفد تركي حضر لجدة، للتفاوض مع مسؤولي الراقي وصندوق الاستثمارات السعودي.

GOAL

من جانبه، حسم ديميرال كل ذلك الجدل بتصريحات مع الصحفي الأهلاوي الشهير وليد سعيد، الذي سأله ما إذا كان سيرحل نحو فنربخشه في الموسم المقبل؟!

صاحب الـ26 عامًا رد بأربعة حروف فقط، قائلًا: "لا .. لا"، ليطمئن جماهير قلعة الكؤوس على خط دفاع الفريق ومواصلة المشوار.

اللعب راح يبدأ في ساوندستورم 24!

احجز تذكرتك الحين واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود GOALSS24

يذكر أن ديميرال قاد الأهلي أمس الإثنين، للتعادل أمام الاستقلال الإيراني (2-2)، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية، في أول تعثر بالمسابقة القارية بعد خمسة انتصارات.