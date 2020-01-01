فنربخشه التركي يترقب موقف إدارة الهلال مع كارلوس إدواردو

لم تحسم إدارة نادي الهلال موقفها من تجديد عقد اللاعب حتى الآن

قالت تقارير صحفية تركية أن نادي فنربخشه التركي يستهدف التعاقد مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب وسط فريق الهلال السعودي.

وقالت صحيفة " Takvim" أن النادي التركي يستهدف ضم اللاعب خاصة وأن عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري 2019\2020.

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وأكدت التقارير أن مسؤولي فنربخشه يترقبون موقف إدواردو من الاستمرار مع الهلال، في ضوء مفاوضات النادي السعودي مع اللاعب البرازيلي.

ولم تحسم إدارة نادي الهلال موقفها من تجديد عقد اللاعب حتى الآن، حيث لم تبدأ مفاوضات التجديد معه.

وبحسب التقارير فأن كارلوس إدواردو سيخوض تجربة جديدة، عقب نهاية الموسم الحالي، بعد أن ربطته عدة تقارير بالانتقال لفريق الأهلي السعودي.

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يُذكر أن البرازيلي دخل الفترة الحرة في يناير، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة الحالية، على أن ينضم له بالصيف المقبل مجانًا.