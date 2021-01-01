فليك يرد على تدريبه لمنتخب ألمانيا وترك بايرن ميونخ

هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ يرد على إمكانية تدريبه لمنتخب ألمانيا.

رد هانز فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ على الأنباء التي تحدثت حول إمكانية توليه تدريب منتخب ألمانيا في الفترة المقبلة.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بفريقه والذي عقد اليوم، وأكد خلاله إنه ملتزم بشكل كامل مع بايرن ميونخ، ولا يفكر في الأنباء المتداولة حاليًا.

وقال فليك: "لدي عقدي مع بايرن ميونخ حتى 2023 وأريد أن أنجح في الحصول على الألقاب رفقة الفريق".

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وأضاف: "هذا الوقت غير مناسب على الإطلاق بالنسبة لي للحديث عن مستقبلي وأين سأكون في الفترة المقبلة".

وأردف: "كل ما يهمني الآن هو وجودي هنا، وأن أرعى ذلك الفريق قبل المواجهة الهامة يوم السبت المقبل، وتلك الأحاديث لا تهمني".

وكان يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا قد أعلن نهاية مشواره مع الفريق بنهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية في الصيف.

جدير بالذكر أن فليك بالإضافة ليورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يعدان المرشحان الأبرز لقيادة الفريق في الصيف المقبل.