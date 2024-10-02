فليك: نجم برشلونة "يحتاج الصبر عليه".. وهذا ما ينقصنا!

ماذا قال مدرب البارسا؟

أثنى الألماني هانز فليك مدرب برشلونة، على أداء لاعبيه عقب الانتصار بخماسية نظيفة على حساب يونج بويز السويسري، مساء أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال فليك، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "علينا أن نبدأ المباريات بشكل أقوى، كان علينا تحسين التمريرات، وتحسين الديناميكية الجماعية، الأمور تحسنت مع مرور الدقائق، وهدفنا أن نكون أفضل في كل مباراة".

وحول أهمية تسجيل المزيد من الأهداف في المباريات بسبب النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا نظرًا لأهمية عامل "متوسط الأهداف"، أوضح: "لا أحد يعرف كيف ستسير الأمور في هذا الشكل الجديد، كانت الفكرة هي محاولة خلق الفرص، وما أردناه هو الفوز، وفي الدقائق الأخيرة كنت أود تسجيل المزيد من الأهداف".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق بالحديث إلى نجم الفريق رافينيا: "لقد لعب بشكل جيد جدًا، لكن لا يمكننا الحديث عن لاعب واحد فقط، من المهم أن نلعب كفريق، لا يمكن لرافينيا تقديم أداء جيد إلا إذا قدم الجميع أداءً جيدًا".

وردًا على سؤال حول إشراك أنسو فاتي في وسط الملعب لمدة نصف ساعة، علق: "أردنا منح بيدري راحة، ولم نكن متأكدين من إدخال فرينكي دي يونج في وقت مبكر، لذلك بدأ أنسو في الوسط، إنه جيد جدًا في التدريبات، على مستوى عالٍ جدًا، نحن بحاجة إلى وقت حتى يلعب في أفضل حالاته مرة أخرى، إنه حريص على التحسن ومحترف للغاية ويستحق الصبر معه".

وختم: "سيحصل اللاعبون على يومين من الراحة لأنهم يستحقون ذلك، على أن نستأنف التدريبات يوم الجمعة المقبل (المباراة المقبلة لبرشلونة يوم الأحد في ألافيس)".