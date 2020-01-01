فليك معلقًا على حالة ألابا: عليه تحمل المسؤولية

أزمة ألابا مع بايرن ميونخ تتواصل

قال هانسي فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ إن دافيد ألابا عليه تحمل المسؤولية خلال الوقت الحالي والقضية التي يتصدرها اسمه مؤخرًا.

ويبدو ألابا أقرب للرحيل عن بايرن ميونخ أكثر من البقاء بعد المطالبة براتب خيالي والأزمة التي دخلها هو ووكيل أعماله مع إدارة الفريق البافاري.

وحول ذلك قال فليك إن ألابا شخص جيد جدًا ولاعب كرة قدم لامع وأحد أهم نجوم الجيل في بايرن ميونخ على الإطلاق ومن لاعبي الفريق المهمين في الوقت الحالي كذلك"

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وأضاف: "هو يحظى بشعبية كبيرة بين الفريق ويجمعهم معًا اعتمادًا على السنوات التي قضاها هنا، يجب أن يتحمل دافيد المسؤولية ويقرر بنفسه ما هو مهم بالنسبة له"

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وفيما يخص جيروم بواتينج كذلك قال فليك: "بواتينغ لعب بقميص الفريق لأكثر من تسع سنوات وفاز مع بايرن ميونخ بالعديد من الألقاب أهمها بالثلاثية مرتين خلال تلك الفترة. إنه لاعب مهم للغاية"

وذكرت "كيكر" في وقت سابق أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان قد اتصل شخصياً بدافيد ألابا من أجل إقناعه بأن يكون النادي الإسباني وجهته القادمة.

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النادي الملكي ليس متفائلاً بضم اللاعب النمساوي ويؤمن بأن باريس سان جيرمان الأقرب لخدماته، بالإضافة لصعوبة إقناعه بتخفيض الرقم الذي يطلبه وكيله كراتب.