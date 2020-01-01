ريال مدريد يختار ألابا لخلافة راموس

فرصة سانحة أمام النادي الإسباني

وضع نادي ريال مدريد الإسباني، المدافع النمساوي دافيد ألابا، كهدف رئيسي له، في حالة رحيل قائد الفريق سيرخيو راموس الصيف القادم.

راموس يدخل في العام الأخير من عقده مع ريال، وسط أنباء حول تعثر المفاوضات بين الطرفين من أجل التوقيع على عقد جديد.

نفس الأمر بالنسبة لألابا، الذي أصبح على أعتاب الرحيل عن بايرن ميونخ بالمجان، بعد انتهاء عقده الحالي في يونيو 2021.

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صحيفة "as" أكدت أن الأمور حاليًا تسير نحو عدم التجديد لراموس، بعد تلقيه عرضًا من باريس سان جيرمان، يحصل من خلاله على 60 مليون يورو في 3 مواسم، وهي القيمة التي لا يستطيع النادي الإسباني دفعها.

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وهو الأمر الذي يجعل التعاقد مع ألابا خيارًا منطقيًا من الناحية المالية، حيث يستطيع ريال التعاقد معه بالمجان في الصيف، كما أن عمره 28 سنة فقط، بينما يبلغ راموس من العمر 34 سنة.

ويمنح ألابا ميزة كبيرة لريال في حالة انتقاله للفريق، بسبب إجادته اللعب كظهير أيسر ولاعب وسط، وكذلك كقلب دفاع، المركز الذي ظهر فيه مع بايرن الموسم الماضي.

والد اللاعب سبق أن اعترف في 2018 باهتمام ريال بالتعاقد معه، وترحيب ألابا نفسه بهذه الفكرة، وهو ما يصب في صالح النادي الإسباني الذي تربطه علاقات قوية بوكيل اللاعب ووالده.

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يذكر أن ريال ليس النادي الوحيد المهتم بضم ألابا، حيث هناك اهتمام من برشلونة ويوفنتوس ومانشستر سيتي بالحصول على خدماته.